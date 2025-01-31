Erken uyanmanızı kolaylaştıracak 5 gece alışkanlığı

Rahatlatıcı Bir İçecek İçin

Uykuya geçişinizi kolaylaştırmak için yatmadan önce rahatlatıcı içecekler tüketmek harika bir fikirdir. Papatya çayı, melisa çayı, lavanta çayı gibi bitki çayları sinir sisteminizi sakinleştirerek rahatlamanızı sağlar. Ayrıca sıcak bir bardak tarçınlı süt veya bal ilaveli ılık su da uykuya dalmanızı hızlandırabilir. Bu içecekleri uyku rutininizin bir parçası haline getirerek sabaha daha dinlenmiş bir şekilde uyanabilirsiniz.