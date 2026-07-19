Emrah Altıntoprak saç stilini değiştirince bambaşka biri oldu

Oyuncu Emrah Altıntoprak, yeni sezonda ATV'nin tarihi dizisi Aşk ve Taht ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden yapım için imaj yenileyen oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada ilgi gördü.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Mustafa karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Emrah Altıntoprak, yeni sezonda ATV'nin tarihi dizisi Aşk ve Taht'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Çekimleri devam eden Aşk ve Taht için hazırlıklarını sürdüren Altıntoprak, karakterine uyum sağlamak amacıyla görünümünde değişikliğe gitti.

YENİ İMAJIYLA TANINMAZ HALE GELDİ Başarılı oyuncu, tarihi dizi konseptine uygun uzun saçlı yeni imajıyla dikkat çekti. Hafta içinde gerçekleştirilen okuma provalarında ekiple bir araya gelen Altıntoprak, yeni karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçti. Kostüm ve imaj çalışmalarıyla şekillenen yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

EKRANLARA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK AŞK VE TAHT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Okuma provasında Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız gibi başarılı oyuncular bir araya geldi.

Geniş oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyon hazırlıklarıyla dikkat çeken Aşk ve Taht, Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu; aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saray dengeleri ekseninde izleyiciyle buluşturacak. Tarihte daha önce hiç anlatılmamış muhteşem bir aşk hikayesiyle ekrana gelecek dizi, yayın öncesi çalışmalarıyla şimdiden merak uyandırdı. AŞK VE TAHT'TA İLK KOSTÜMLÜ BULUŞMA