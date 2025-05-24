Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler ve kamu çalışanları için en çok merak edilen konulardan biri maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağı oldu. Özellikle alışveriş ve seyahat planlarını bu maaşlara göre yapan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler ile memurların Haziran ayı maaşları ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi