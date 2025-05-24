Viral Galeri Viral Liste Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler ve kamu çalışanları için en çok merak edilen konulardan biri maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağı oldu. Özellikle alışveriş ve seyahat planlarını bu maaşlara göre yapan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler ile memurların Haziran ayı maaşları ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 11:43
Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

2025 yılı Haziran ayı yaklaşırken, milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş ödeme tarihine çevrildi. 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, devletin maaş ödemelerini erkene çekip çekmeyeceği kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Bayram harcamalarını planlayan vatandaşlar, ödeme takvimine ilişkin net bilgileri araştırıyor. Peki maaşlar bayramdan önce hesaplara yatırılacak mı?

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

Emekli Maaşı Bayramdan Önce Yatacak mı?

Haziran ayında milyonlarca memur ve emekli, maaşlarının Kurban Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Normal şartlarda, memurlar maaşlarını her ayın 15'inde, emekliler ise ayın 17'si ila 26'sı arasında alıyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, emekli maaşlarının ödemeleri bayram zamanlarında erkene çekilmişti. 2025 yılında Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli maaşlarının bayramdan önce ödeneceğine yönelik henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

Emekli Maaşları Ne Zaman Ödeniyor?

SGK kapsamındaki emekli maaşları (4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı) tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde ödeniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da emekli maaşlarının bayram öncesi öne çekilme ihtimali bulunuyor. Emekli Sandığı ödemeleri her ayın ilk beş gününde hesaplara aktarılıyor. SSK ve Bağ-Kur normal ödeme takvimi ise şu şekilde:

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

4A SSK Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Ödeme Tarihi (Her Ay) Tahsis Numarasının Son Rakamı
17 9
18 7
19 5
20 3
21 1
22 8
23 6
24 4
25 2
26 0
Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Ödeme Tarihi (Her Ay) Tahsis Numarasının Son Hanesi
25 5, 7, 9
26 3, 1
27 4, 6, 8
28 0, 2
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