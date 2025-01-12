Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C'linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?
Emekliler için bayram ikramiyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merakla bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan bu ödemeler, milyonlarca emekli ve hak sahibi için önemli bir destek sağlıyor. Peki 2025 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Zam yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:15