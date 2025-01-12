Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C’linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye maddi destek sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yılda iki kez ödenen bu ikramiyeden, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alanlar faydalanabiliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı Mart ayında, Kurban Bayramı ise Haziran ayında kutlanacak. Peki, 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?