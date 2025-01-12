Viral Galeri Viral Liste Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C'linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C'linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?

Emekliler için bayram ikramiyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merakla bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan bu ödemeler, milyonlarca emekli ve hak sahibi için önemli bir destek sağlıyor. Peki 2025 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Zam yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:15
Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C’linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye maddi destek sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yılda iki kez ödenen bu ikramiyeden, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alanlar faydalanabiliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı Mart ayında, Kurban Bayramı ise Haziran ayında kutlanacak. Peki, 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C’linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?

Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenir?

Emekli bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanların yanı sıra şu kişilere de ödenir:

📌Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar,
📌Şehit yakınları ve gaziler,
📌Muharip gaziler,
📌Güvenlik korucuları,
📌Şampiyon sporcular,
📌Terör mağduru sivil vatandaşlar ve hak sahipleri.

2025 yılında da bu kesimlerin bayram ikramiyesinden yararlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C’linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?

2025 Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Henüz 2025 yılı için bayram ikramiyelerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyesi 3 bin TL olarak belirlenmişti. İkramiye miktarının bu yıl artıp artmayacağı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor. Ancak şu an için bir zam ihtimali hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C’linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?

2025 Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri, her yıl bayram öncesinde ilan ediliyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödemeler genellikle bayramdan bir hafta önce başlıyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C’linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?

2025 yılında Ramazan Bayramı Mart ayının son haftasına denk geliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mart ayının son haftasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise Haziran ayının ilk haftasında kutlanacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesinin de Haziran ayının ilk haftasında ödenmesi öngörülüyor.

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