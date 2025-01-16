Artan nüfus ve kontrolsüz tüketim, enerji kaynaklarının hızla tükenmesine ve çevresel sorunların büyümesine yol açıyor. Elektrik enerjisi, modern hayatın vazgeçilmezi olsa da aşırı tüketim hem doğaya hem de bütçenize zarar veriyor. Doğru alışkanlıklarla elektrik tasarrufu yapmak, çevreyi korurken maliyetleri düşürmenin en etkili yollarından biri. Elektrikli cihazların ömrünü uzatmak, karbon salınımını azaltmak ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak elektrik tasarrufu yapmak oldukça önemli! İşte elektrik tasarrufu için hayatınızı kolaylaştıracak 7 altın kural!