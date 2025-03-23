Viral Galeri Viral Liste Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, cezaevine girdi mi? Ekrem İmamoğlu tutuklama kararı verildi mi, son durum ne?

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, cezaevine girdi mi? Ekrem İmamoğlu tutuklama kararı verildi mi, son durum ne?

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Savcılık, İmamoğlu hakkında terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla ayrı ayrı tutuklama talebinde bulundu. İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakim karşısına çıkarken gözler Çağlayan Adliyesi'nden gelecek karara çevrildi. Gelişmeler anbean takip edilirken "Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı?" sorusu gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri haline geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 09:39
Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçlardan ceza aldı? Ekrem İmamoğlu tutuklama kararı verildi mi, son durum ne?

Ekrem İmamoğlu Tutuklandı Mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk ve terör iddiaları kapsamında savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma süreci boyunca kamuoyunun merakla takip ettiği olayda kritik karara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçlardan ceza aldı? Ekrem İmamoğlu tutuklama kararı verildi mi, son durum ne?

Savcılık Çok Sayıda Suçlama Yöneltti

Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandrıcılık", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" dahil olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildi. Sulh ceza hakimliğinin vereceği karar yargı sürecinin seyrini belirleyecek.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçlardan ceza aldı? Ekrem İmamoğlu tutuklama kararı verildi mi, son durum ne?

Mahkeme Süreci: İmamoğlu ve Beraberindeki İsimler Hakim Karşısında

Saat 05:44 itibariyle İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu dokuz kişi hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık, dosyada yer alan MASAK raporları, HTS kayıtları ve iç denetim raporlarını dayanak olarak göstererek tutuklama talebinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçlardan ceza aldı? Ekrem İmamoğlu tutuklama kararı verildi mi, son durum ne?

Tutuklama Talebine Gerekçe Olarak Neler Gösterildi?

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren çevresindeki isimleri İBB ve şirketlerinde kritik görevlere getirdiği, bu kişiler aracılığıyla usulsüz ihale ve yolsuzluk faaliyeti yürüttüğü iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçlardan ceza aldı? Ekrem İmamoğlu tutuklama kararı verildi mi, son durum ne?

Karar Ne Zaman Çıkacak?

Adliye önünde büyük bir kalabalık toplanmış durumda. Mahkeme, şüphelilerin ifadelerini almaya devam ederken kararın sabah saatlerinde çıkması bekleniyor. Gelişmeleri anbean takip etmeye devam edeceğiz

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