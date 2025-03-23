Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, cezaevine girdi mi? Ekrem İmamoğlu tutuklama kararı verildi mi, son durum ne?

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Savcılık, İmamoğlu hakkında terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla ayrı ayrı tutuklama talebinde bulundu. İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakim karşısına çıkarken gözler Çağlayan Adliyesi'nden gelecek karara çevrildi. Gelişmeler anbean takip edilirken "Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı?" sorusu gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri haline geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi