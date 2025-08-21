Viral Galeri Viral Liste Dünyanın En Harika 50 Yeri açıklandı! Türkiye’den 2 yer listeyi salladı

Dünyanın En Harika 50 Yeri listesi açıklandı. Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her zaman turistlerin gözdesi oldu. Türkiye'den iki eşsiz destinasyon listeye damgasını vurdu, dünyaca ünlü destinasyonlarla birlikte zirvede yer aldı. Peki bu özel listeye giren yerler hangileri? Dünyanın En Harika 50 Yeri listesinde hangi mekanlar var? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:47
Dünyanın dört bir yanından dikkat çeken destinasyonların yer aldığı Dünyanın En Harika 50 Yeri 2025 listesi yayınlandı. Turistlerin mutlaka görmesi gereken bölgelerin sıralandığı listede Hawaii'den Bahreyn'e, Şili'den Japonya'ya kadar birçok etkileyici nokta yer aldı. Türkiye'den iki özel destinasyon ise listeye damga vurdu.

Türkiye'den İki Yer Dünyanın Zirvesinde

Sabah haberine göre, 2025 yılı Dünyanın En Harika 50 Yeri listesi açıklandı. Gezginlerin mutlaka görmesi gereken destinasyonlar sıralandı. Kültürel mirası, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan noktalar arasında Türkiye'den Diyarbakır ve İstanbul da yer aldı.

Diyarbakır, "The Diyarbakır Express" projesi ile dikkat çekerken, İstanbul'un göz alıcı miraslarından Zeyrek Çinili Hamamı da dünyanın en özel deneyim rotaları arasına girmeyi başardı. Türkiye, bu yılki listede kültürel ve tarihi kimliğiyle adını üst sıralara yazdırdı.

Dünyadan Dikkat Çeken Diğer Duraklar

Listede yalnızca Türkiye değil, dünyanın dört bir yanından eşsiz noktalar da yer aldı. Brüksel'deki Bar Magritte, Bahreyn'deki Pearling Path (İnci Yolu), Kongo Cumhuriyeti'ndeki Odzala-Kokoua Ulusal Parkı ve Avustralya'daki WA EV Network öne çıkan noktalar arasında sıralandı.

İngiltere'den Manchester Aviva Studios, Norveç'ten Hardangerfjord'daki Iris tesisi, Roma'daki Caracalla Hamamları ve İsviçre-İtalya sınırındaki Matterhorn Alpine Crossing de listenin en çok konuşulan destinasyonları arasında. İşte dünyanın dört bir yanından efsanevi noktalar…

