Viral Galeri Viral Liste Cumhur Reyonu nedir, uygulanacak mı? Resmi açıklama geldi

Sosyal medyada gündeme gelen "Cumhur Reyonu Projesi" iddiası, resmi kurumlar tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamalarda, konunun yalnızca bir köşe yazısında dile getirilen öneri olduğu, herhangi bir devlet politikası veya uygulama olmadığı vurgulandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:43
Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "Cumhur Reyonu Projesi" başlığıyla yeni bir uygulamanın hayata geçirileceği öne sürüldü. İddiaya göre, zincir marketlerde devlet tarafından tedarik edilen ürünlerin tek fiyatla satışa sunulacağı ve marketlerde özel reyonlar oluşturulacağı iddia edildi. İletişim Bakanlığından resmi açıklama geldi!

"CUMHUR REYONU" İLE 81 İLDE TEK FİYAT
Resmi Açıklama Yapıldı

Resmi kurumlar, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, "Cumhur Reyonu" ifadesinin yalnızca bir gazete köşe yazısında öneri olarak dile getirildiği, herhangi bir devlet politikası ya da alınmış resmi karar bulunmadığı ifade edildi. Yetkililer, bu iddiaların sosyal medyada çarpıtılarak servis edildiğini ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini vurguladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bir gazetede "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan "Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?" şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir.

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır.

