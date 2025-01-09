Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu ilimize bayıldı

2024 yılı itibarıyla dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) tarafından yapılan araştırma, turizmde zirveye ulaşan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan şehirleri gün yüzüne çıkardı. Tarihi dokusu ile modern yaşamı bir arada sunan bu şehirler arasında Türkiye'den de bir ilimizde bulunuyor. Peki 2024 yılında en fazla ilgi gören 10 şehir hangileri?

ahaber.com.tr Haber Merkezi