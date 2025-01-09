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Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu ilimize bayıldı

2024 yılı itibarıyla dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) tarafından yapılan araştırma, turizmde zirveye ulaşan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan şehirleri gün yüzüne çıkardı. Tarihi dokusu ile modern yaşamı bir arada sunan bu şehirler arasında Türkiye'den de bir ilimizde bulunuyor. Peki 2024 yılında en fazla ilgi gören 10 şehir hangileri?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:46
Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu şehrimize bayıldı

Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürleri deneyimlemek isteyenler için bir tutku halini almış durumda. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri, her yıl milyonlarca turisti ağırlayarak hem tarihi hem de kültürel zenginliklerini gözler önüne seriyor. Bu şehirler, gezginlere unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor. Peki 2024 yılı itibarıyla en fazla turist çeken şehirler hangileri?

İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ŞEHRİ

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu şehrimize bayıldı

1. BANGKOK (TAYLAND)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu şehrimize bayıldı

2. PARİS (FRANSA)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu şehrimize bayıldı

3. LONDRA (BİRLEŞİK KRALLIK)

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu şehrimize bayıldı

4. DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ)

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