A101 indirim fırtınası başlattı! 32’li tuvalet kağıdı ve kağıt havlu

A101'in bu haftaki aktüel kataloğu, her ihtiyacı karşılamaya yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar Aldın Aldın kataloğunda yer alıyor. İndirimli aktüel ürünler kataloğunda 32'li tuvalet kağıdı ve kağıt havlu öne çıkıyor. Geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla dikkat çeken A101 Aldın Aldın kataloğu, vatandaşların ceplerini güldürüyor. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar her kategoride birbirinden cazip fiyatlar satışa sunuluyor. İşte A101 Aldın Aldın katalog listesi…