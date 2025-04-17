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Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı

Kuraklık, dünya genelinde su ve gıda krizlerine yol açan en büyük doğal afetlerden biri. Su krizi, tarımsal üretimi, ekonomiyi, insan sağlığını ve ulusal güvenliği tehdit ediyor. 2025 yılına ilişkin kuraklık riski raporu yayınlandı! Kuraklık riski en yüksek ülkeler belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor, en çok kuraklık hangi ülkelerde yaşanıyor? Başkan Erdoğan, Silvan Tüneli'ndeki Kazı Başlangıç Töreni'nde su krizine karşı uyarılarda bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:41
Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı

Kuraklık raporuna göre, Afrika ve Güney Asya ülkelerinde ciddi su krizinin yaşandığı görülüyor. Türkiye de bu küresel verilerden muaf değil. Başkan Erdoğan, su kaynakları konusunda önemli bir uyarıda bulundu. "Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi çeken bir ülkeyiz." dedi. Peki kuraklık riski raporuna göre, en çok kuraklık hangi ülkede yaşanıyor? İşte kuraklık riski raporu ile ilgili detaylar…

Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı

Kuraklık Riski En Yüksek Olan Ülkeler


Açıklanan verilere göre, kuraklık riski puanı en yüksek ülkeler sıralamasında Afrika ülkeleri başı çekiyor. Afrika kıtasında kuraklık, uzun süredir geçim kaynaklarını, tarımı ve hayvancılığı derinden etkiliyor. İlk 9'da yer alan ülkeler ve kuraklık riski puanları şu şekilde belirtiliyor:

Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı
  • Somali: 5
  • Zimbabve: 4.72
  • Cibuti: 4.68
  • Moritanya: 4.48
  • Güney Afrika: 4.44
  • Namibya: 4.44
  • Eritre: 4.32
  • Afganistan: 4.04
  • Mozambik: 4.04
  • Tacikistan: 4.04
Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı

En Ağır Kuraklık Nerede Yaşanıyor?


Şu anda dünyada en şiddetli kuraklık Etiyopya'da yaşanıyor. Afrika Boynuzu'nda yer alan ülke, son yılların en sert ve uzun süren kuraklığı ile mücadele ediyor. Bu bölgede yaşayan birçok insanın geçimi ise tarıma ve hayvancılığa bağlı. 2023 yılında görülen güçlü El Nino etkisi, Etiyopya'daki tarım ürünlerinde büyük kayıplara ve hayvan ölümlerine neden oldu. On milyondan fazla insan temel gıda ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım kuruluşlarına ve hükümet desteğine muhtaç durumda.

Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı

Etiyopya, günümüzde dünyanın en ağır kuraklık krizlerinden birini yaşamasına rağmen, 2025 kuraklık riski puanlamasında ilk dokuz ülke arasında yer almıyor. Bunun nedeni ise risk puanlarının mevcut kuraklık durumlarına değil, ülkelerin sosyoekonomik etkilere ve tarımsal kayıplara karşı olan hassasiyetlerine göre belirlenmesidir. Bu puanlama, bir ülkenin kuraklığa karşı yapısal dayanıklılığını ve hazırlık seviyesini ölçerek, uzun vadeli riskleri değerlendirir.

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