Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı
Kuraklık, dünya genelinde su ve gıda krizlerine yol açan en büyük doğal afetlerden biri. Su krizi, tarımsal üretimi, ekonomiyi, insan sağlığını ve ulusal güvenliği tehdit ediyor. 2025 yılına ilişkin kuraklık riski raporu yayınlandı! Kuraklık riski en yüksek ülkeler belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor, en çok kuraklık hangi ülkelerde yaşanıyor? Başkan Erdoğan, Silvan Tüneli'ndeki Kazı Başlangıç Töreni'nde su krizine karşı uyarılarda bulundu!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:41