Dünya kuraklığa gidiyor! 2025 raporu yayınlandı: Kritik Türkiye uyarısı

En Ağır Kuraklık Nerede Yaşanıyor?



Şu anda dünyada en şiddetli kuraklık Etiyopya'da yaşanıyor. Afrika Boynuzu'nda yer alan ülke, son yılların en sert ve uzun süren kuraklığı ile mücadele ediyor. Bu bölgede yaşayan birçok insanın geçimi ise tarıma ve hayvancılığa bağlı. 2023 yılında görülen güçlü El Nino etkisi, Etiyopya'daki tarım ürünlerinde büyük kayıplara ve hayvan ölümlerine neden oldu. On milyondan fazla insan temel gıda ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım kuruluşlarına ve hükümet desteğine muhtaç durumda.