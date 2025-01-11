Diyet yok, stres yok! 45 günde 5 kilo nasıl verilir?

Hedefe Giden Küçük Adımlar



45 gün içinde 5 kilo vermek, sanıldığı kadar zor bir hedef değil. Anahtar, aşırıya kaçmadan ve kendinizi zorlamadan ilerlemek. Haftalık küçük hedeflerle bu süreci daha yönetilebilir hale getirebilirsiniz. Örneğin, her hafta 0,7 ila 1 kilogram vermeyi hedefleyin. Bunun için günlük kalori alımınızı 500-750 kalori azaltmanız yeterli. Bu küçük değişiklikler, uzun vadede büyük sonuçlar yaratır.