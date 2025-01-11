Diyet yok, stres yok! 45 günde 5 kilo nasıl verilir?
Kilo verme süreci her zaman kolay olmayabilir. Bazen yasaklar can sıkıcı hale gelir, egzersiz rutinleri ise aksayabilir. Ancak, sağlıklı ve kalıcı kilo vermek için her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Diyet yapmadan ve spor salonuna gitmeden, 45 gün içinde 5 kilo verebilir, aynı zamanda sürdürülebilir alışkanlıklar kazanabilirsiniz. İşte, 45 günde sağlıklı ve kolay bir şekilde zayıflayabileceğiniz o plan…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 16:05