Diplomaları iptal edilen ünlü isimler kimler? İstanbul Üniversitesi diploma iptali gerekçesi "yokluk" ve "açık hata" nedir?
İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan son duyuruya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildi. Bu kararın ardından, diplomaları iptal edilen 28 kişi arasındaki diğer 27 kişinin de isimleri belli oldu. Peki diplomaları iptal edilen ünlüler kimler? İşte Ekrem İmamoğlu ile birlikte yatay geçiş yapan o isimler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:11