Viral Galeri Viral Liste Diplomaları iptal edilen ünlü isimler kimler? İstanbul Üniversitesi diploma iptali gerekçesi "yokluk" ve "açık hata" nedir?

Diplomaları iptal edilen ünlü isimler kimler? İstanbul Üniversitesi diploma iptali gerekçesi "yokluk" ve "açık hata" nedir?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan son duyuruya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildi. Bu kararın ardından, diplomaları iptal edilen 28 kişi arasındaki diğer 27 kişinin de isimleri belli oldu. Peki diplomaları iptal edilen ünlüler kimler? İşte Ekrem İmamoğlu ile birlikte yatay geçiş yapan o isimler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:11
Diplomaları iptal edilen ünlü isimler kimler? İstanbul Üniversitesi diploma iptali

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptaline kadar verdi. 1990 yılında yatay geçiş yapan isimler de merak konusu oldu. Peki diploması iptal edilen diğer ünlü isimler kimler?

Diplomaları iptal edilen ünlü isimler kimler? İstanbul Üniversitesi diploma iptali

İstanbul Üniversitesi'nden Diploma Kararı

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı önemli bir kararla 28 kişinin diplomalarını iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

Diplomaları iptal edilen ünlü isimler kimler? İstanbul Üniversitesi diploma iptali

"Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ivedilikle gönderilecektir."

Diplomaları iptal edilen ünlü isimler kimler? İstanbul Üniversitesi diploma iptali

Diplomaları İptal Edilen İsimler Kimler?

İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, diploması iptal edilen 28 kişi arasında iş dünyasından ve akademiden ünlü isimler de yer alıyor. İşte diploması iptal edilen o isimler…

Diplomaları iptal edilen ünlü isimler kimler? İstanbul Üniversitesi diploma iptali

Pembegül Besen

N. Aylin Ataay - Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı

İ. Doğan Yıldırım

Sinan E. Erdil

Esra Cansu

Melikgâh Özcan

Yeşim Özşahin

Türker Yüksel

Yonca Erişik

Hüseyin Kaplan

Hakan Ulaşan

Cem Diler

İrem Kaptan

Batuhan Tungay

Mehmet Hanedar

İ. Hakkı Mutoğlu

Orhan Kuray

Kenan Külünkçi

Ahmet Kaya

Cengiz Sılaoğlu

Mustafa Kerem Erman: Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı

S. Sedat Köşebaş

Hayri Kaan Başol

Fatih Şabaz

Alkan Cevat Negiş

Salih Buğra

Timuçin Törcmen

Ekrem İmamoğlu

SON DAKİKA