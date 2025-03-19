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Devre kesici nedir, nasıl olur? Borsa İstanbul'da işlemler tekrar ne zaman başlayacak?

Borsa İstanbul güne sert bir düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan ve yüzde 6,87 oranında gerileyerek 10.060,48 puana indi. Bankacılık ve holding sektörlerinde yaşanan kayıpların yanı sıra küresel piyasalarda belirsizlik yaratan gelişmeler de bu düşüşü tetikledi. Bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul açılışta devre kesici uygulaması başlatmak zorunda kaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:23
Devre kesici nedir, nasıl olur? Borsada devre kesmek ne anlama gelir, ne demek?

Borsa milyonlarca yatırımcı ve şirketin işlem yaptığı büyük bir finansal pazar olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür bir ortamda, piyasa güvenliğini sağlamak ve aşırı dalgalanmalardan korunmak için çeşitli önlemler alınır. Bu önlemlerden biri de "devre kesici" uygulamasıdır.

Devre kesici nedir, nasıl olur? Borsada devre kesmek ne anlama gelir, ne demek?

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060 puandan başladı. İşlemler başladıktan kısa bir süre sonra devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama, 10:25:00 (*)'de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 36,7440 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 40,1920'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 47,7260'tan satılıyor."

Devre kesici nedir, nasıl olur? Borsada devre kesmek ne anlama gelir, ne demek?

Borsa İstanbul'da devre kesici ne kadar sürer?

Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 10.30'da yeniden başlayacağı bildirildi.

Devre kesici nedir, nasıl olur? Borsada devre kesmek ne anlama gelir, ne demek?

Devre Kesici Nedir?

Devre kesici, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemidir. Panik satışlarını engellemeyi amaçlayan bu sistem, aşırı fiyat hareketlerine karşı bir güvenlik kalkanı sağlar.

Devre kesici nedir, nasıl olur? Borsada devre kesmek ne anlama gelir, ne demek?

Yalnızca borsada işlem gören endeksler için değil, aynı zamanda bireysel hisse senetleri için de uygulanabilir. Devre kesici, dünya genelindeki borsalarda fiyatların önceden belirlenen eşik seviyelerine ulaşması durumunda otomatik olarak devreye girer.

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