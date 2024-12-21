D vitamini eksikliği nedir: Sağlığınızı nasıl etkiler? D vitamini eksikliğini önlemenin yolları

D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

D vitamini hayati fonksiyonlarımız ve sağlığımız için oldukça önemlidir. Kemik ve ruh sağlığının korunması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve sağlıklı büyüme fonksiyonları için D vitamini almaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Hamilelik dönemindeki annelerin bebek sağlığı açısından bu vitamini tüketmesi büyük önem taşımaktadır. Güneş ışığına maruz kalmak D vitamini almanın en doğal yoludur. D vitamini seviyenizi sağlıklı düzeyde tutmak için haftada en az iki kez, 10-15 dakika güneşlenin. Güneş ışığı dışında, D vitamini açısından tüketebileceğiniz zengin besinler şunlardır…