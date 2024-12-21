D vitamini eksikliği nedir: Sağlığınızı nasıl etkiler? D vitamini eksikliğini önlemenin yolları
D vitamini, kemik ve diş sağlığını destekleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren yağda çözünen bir vitamindir. Yorgunluk, kemik ağrıları ve sık hastalanma gibi belirtilerle kendini gösteren D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığınız üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Güneş ışığından elde edilen UVB ışınlarıyla ciltte üretilebilen bu vitamin, aynı zamanda besinlerle ve takviyelerle de alınabilir. Peki D vitamini eksikliği nasıl giderilir? İşte bu hayati vitamini sağlıklı düzeyde tutmanın yolları!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:06