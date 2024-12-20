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Anti-inflamatuar diyet nedir? Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırrı

Modern yaşam tarzı, vücudumuzda kronik iltihaplanmaya yol açabilecek çeşitli faktörler barındırıyor. Kötü uyku, stresli bir yaşam ve dengesiz beslenme gibi etmenler, sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Peki, bu durumu tersine çevirmek mümkün mü? Diyetisyenlerin önerdiği anti-inflamatuar diyetler, vücudumuzdaki iltihaplanmayı azaltarak daha sağlıklı bir yaşam sürebilmenize yardımcı olabilir. Peki anti-inflamatuar beslenme nedir? İşte sağlıklı ve dengeli beslenme ipuçları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:58
Anti-inflamatuar diyet nedir? Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırrı

Anti-inflamatuar beslenme, vücutta iltihaplanmayı azaltan besinlerin tercih edildiği bir beslenme tarzıdır. Beslenme uzmanları, bu diyetin omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar gibi faydalı besin öğelerini öne çıkardığını belirtiyor. Aynı zamanda işlenmiş gıdalardan, trans yağlardan ve rafine karbonhidratlardan uzak durmak, kronik iltihaplanmayı azaltmada önemli bir rol oynuyor.

Anti-inflamatuar diyet nedir? Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırrı

Anti-İnflamatuar Diyet İçin Temel Besinler

Diyetisyen Courtney Pelitera, anti-inflamatuar diyetin temelinde omega-3 yağ asitleri, bitkisel proteinler, tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve düşük yağlı süt ürünlerinin yer aldığını ifade ediyor. İltihap önleyici besleyici öğünler arasında yüksek proteinli bu besinlerin tüketilmesini öneriyor.

Anti-inflamatuar diyet nedir? Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırrı

Tüketilmesi Önerilen Besinler

Somon, ceviz ve chia tohumu gibi besinler.

Mercimek, nohut, bezelye.

Kinoa, esmer pirinç.

Brokoli, tatlı patates, yaban mersini.

Yoğurt, az yağlı peynir.

Anti-inflamatuar diyet nedir? Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırrı

Hangi Gıdalardan Kaçınmalısınız?

Beslenme Uzmanı Dr. Holiday Durham, kilo kaybına yardımcı olmak için belirtilen gıdalardan uzak durmanızı öneriyor. "Kilo verme veya kilo koruma hedeflerine ve aktivite seviyesine bağlı olarak kalori ve makro besin ihtiyaçları değişebilir ve bireysel hedeflere göre kişiselleştirilmelidir" diyor.

Anti-inflamatuar diyet nedir? Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırrı

İşlenmiş etler (pastırma, sosis)

Rafine karbonhidratlar (beyaz ekmek, hamur işleri)

Yüksek sodyumlu gıdalar (konserve çorbalar)

Trans yağ içeren yiyecekler (hazır paket atıştırmalıklar)

Şekerle tatlandırılmış içecekler

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