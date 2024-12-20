Anti-inflamatuar diyet nedir? Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırrı

Hangi Gıdalardan Kaçınmalısınız?

Beslenme Uzmanı Dr. Holiday Durham, kilo kaybına yardımcı olmak için belirtilen gıdalardan uzak durmanızı öneriyor. "Kilo verme veya kilo koruma hedeflerine ve aktivite seviyesine bağlı olarak kalori ve makro besin ihtiyaçları değişebilir ve bireysel hedeflere göre kişiselleştirilmelidir" diyor.