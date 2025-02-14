Cuma hutbesi konusu nedir? 14 Şubat Cuma hutbesi PDF tam metni

MAHREMİYET, İNSANI SAYGIN KILAR

Muhterem Müslümanlar!

Her insanın doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez temel hakları vardır. Bunlardan biri de mahremiyettir. Yüce Allah'ın temiz bir fıtratla yarattığı beden, insanın mahremidir; dokunulmazdır. Ev ve işyeri, kişinin mahremidir; izni olmadığı ve hukukî bir gerekçe bulunmadığı müddetçe hiç kimsenin giremeyeceği özel alanıdır. Kişisel bilgiler, her bireyin mahremidir; hiç kimse bir başkasının bilgilerini rızası dışında elde edemez ve hiçbir ortamda paylaşamaz. İyiliğe dair bütün değerlerin öğrenildiği aile, her şahsın ve her toplumun mahremidir; saygınlığına halel getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Aziz Müminler!

Mahremiyet dinin sâbitelerindendir. Kişiye, zamana, mekâna veya şartlara göre değişiklik göstermez. İslam'a göre mahremiyetin sınırları, Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmiştir. Hiç kimse dünya görüşüne göre bu alanı şekillendiremez. Müslüman, öncelikle kendisinin beden mahremiyetini korumakla yükümlüdür. Zira bedenimiz, üzerinde istediğimiz gibi tasarruf edebileceğimiz mülk değildir. Allah'ın bizlere verdiği büyük bir nimet ve emanettir. Kıymetli Müslümanlar! Cenâb-ı Hak, eşler arasındaki mahremiyeti anlatırken, نهل سابل متناو مكل سابل نه "Eşleriniz, elbisenin bedeni koruduğu gibi sizleri haramdan koruyan bir örtüdür; sizler de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz."1 buyurmaktadır. Evet, ailede kadın ve erkek; birbirlerinin kusurlarını örten, sırlarını saklayan iki sırdaştır. Dolayısıyla Müslüman, gerekçesi ne olursa olsun eşinin özel hallerini ve çocuklarının mahremiyetini dijital mecralar dâhil hiçbir ortamda paylaşmamalıdır. Şu hususu asla unutmayalım ki, ailemizin mahrem bilgileri kahvehane ve çay sohbetlerine, magazin, eğlence veya yemek programlarına konu olacak bir alan değildir. Bu durum hem kul hakkı ihlali hem de Allah'ın haram kıldığı çirkin bir davranıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in uyarısı gayet açıktır: "Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin, eşinin mahremiyetini ifşa etmesidir."2