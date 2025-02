14 Şubat Sevgililer Günü mesajları: En romantik ve anlam dolu sözler ve kutlama mesajları

"Kalbimde senin için çalan bir melodi var ve bu melodi sadece sana ait. Sen benim en büyük şansım, hayatımın en güzel hediyesisin sevgilim."

"Belki bugün yan yana değiliz ama kalbim her zaman seninle. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy, çünkü ben hep oradayım!"

"14 Şubat, takvimde sadece bir tarih olabilir ama seninle her an aşkı yaşıyorum. Bugün ve her gün, seni tarifsiz seviyorum!"