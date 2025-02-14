14 Şubat Sevgililer Günü mesajları: En romantik ve anlam dolu sözler ve kutlama mesajları

"Eğer aşk bir denklem olsaydı, sen benim en güzel çözümüm olurdun! Ama en güzeli, sen benim en kıymetli sevgilimsin. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum sevgilim"

"Aşk, iki kalbin birbirine usulca dokunmasıdır. Seninle tanıştığım gün kalbim tamamlandı. Sen benim en güzel uyumlu parçamsın"

"Gökyüzündeki yıldızlar gibi parlıyorsun hayatıma, ruhum seninle huzur buluyor, kalbimin en güzel yerinde sen varsın."