Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt!

Mutfakta israf edilen yiyecekler hem aile bütçesini hem de doğal kaynakları olumsuz etkiliyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı dönemlerde birçok kişi bozulmaya yüz tutmuş gıdaları değerlendirme yollarını araştırıyor. Uzmanlara göre bazı gıdalar görünümünü kaybetse de güvenle tüketilebiliyor. Ancak bazı işaretler var ki o yiyeceğin artık kesinlikle çöpe atılması gerektiğini gösteriyor.

Bu belirtilerden biri görüldüğünde gıdanın tüketilmesi önerilmiyor. Çünkü bozulmuş ürünler mide ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishale yol açabilen gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor.

Gıda güvenliği uzmanları, yiyeceklerin tüketilip tüketilemeyeceğini anlamak için ilk olarak şu belirtilerin kontrol edilmesini öneriyor:

KARARMIŞ MUZLAR ASLINDA HALA KULLANILABİLİR

Mutfaklarda en sık çöpe giden ürünlerden biri kararmış muzlar oluyor. Oysa uzmanlar, kahverengi ya da siyaha dönmüş muzların muzlu kek, pankek ve smoothie yapımında güvenle kullanılabileceğini belirtiyor.

Ancak olgunlaşmış muzların diğer meyvelerden ayrı tutulması tavsiye ediliyor. Çünkü muzların salgıladığı etilen gazı, çevresindeki meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına neden oluyor.