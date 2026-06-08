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Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tezgahta kararmış muzlar, buzdolabında solmuş sebzeler ya da bayat ekmekler... Uzmanlar, her görünümü bozulan gıdanın çöpe gitmesi gerekmediğini söylüyor. Ancak küf, kötü koku ve sıvı sızıntısı gibi bazı belirtiler ciddi sağlık riski oluşturabiliyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 1

Mutfakta israf edilen yiyecekler hem aile bütçesini hem de doğal kaynakları olumsuz etkiliyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı dönemlerde birçok kişi bozulmaya yüz tutmuş gıdaları değerlendirme yollarını araştırıyor. Uzmanlara göre bazı gıdalar görünümünü kaybetse de güvenle tüketilebiliyor. Ancak bazı işaretler var ki o yiyeceğin artık kesinlikle çöpe atılması gerektiğini gösteriyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 2

ÖNCE BU DÖRT İŞARETE DİKKAT EDİN

Gıda güvenliği uzmanları, yiyeceklerin tüketilip tüketilemeyeceğini anlamak için ilk olarak şu belirtilerin kontrol edilmesini öneriyor:

  • Görünür küf oluşumu
  • Yapışkan veya balçık kıvamı
  • Sıvı sızıntısı
  • Keskin ya da ekşi koku

Bu belirtilerden biri görüldüğünde gıdanın tüketilmesi önerilmiyor. Çünkü bozulmuş ürünler mide ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishale yol açabilen gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 3

KARARMIŞ MUZLAR ASLINDA HALA KULLANILABİLİR

Mutfaklarda en sık çöpe giden ürünlerden biri kararmış muzlar oluyor. Oysa uzmanlar, kahverengi ya da siyaha dönmüş muzların muzlu kek, pankek ve smoothie yapımında güvenle kullanılabileceğini belirtiyor.

Ancak olgunlaşmış muzların diğer meyvelerden ayrı tutulması tavsiye ediliyor. Çünkü muzların salgıladığı etilen gazı, çevresindeki meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına neden oluyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 4

BURUŞMUŞ ELMA VE SERTLEŞEN LİMONLAR ÇÖPE GİTMEK ZORUNDA DEĞİL

Bekledikçe su kaybeden elmalar buruşuk bir görünüm alabiliyor. Bu durum elmanın bozulduğu anlamına gelmiyor. Eski elmalar komposto, fırın tatlıları veya rendelenerek yapılan tariflerde kullanılabiliyor.

Limon ve portakal gibi turunçgillerde de zamanla kabuk sertleşmesi görülebiliyor. Bu meyvelerin kabukları kek ve tatlılarda değerlendirilirken iç kısımları salata sosları, marinasyonlar ve içeceklerde kullanılabiliyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 5

MEYVEDE KÜF GÖRÜRSENİZ NE YAPMALISINIZ?

Her küflü meyve aynı şekilde değerlendirilmemeli. Uzmanlar, sert meyvelerde küflü kısmın birkaç santimetre çevresiyle birlikte kesilmesini öneriyor.

Meyve Türü Yapılması Gereken
Elma, armut gibi sert meyveler Küflü bölüm geniş pay bırakılarak kesilebilir
Çilek, böğürtlen gibi yumuşak meyveler Tamamı çöpe atılmalı
Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 6

SOLMUŞ SEBZELER YENİDEN CANLANDIRILABİLİR

Sebzelerde görülen solma ve buruşma çoğu zaman nem kaybından kaynaklanıyor. Bu ürünler çorba, fırın yemeği, sebze püresi veya sulu yemeklerde değerlendirilebiliyor.

Özellikle marul, ıspanak ve kara lahana gibi yapraklı sebzeler soğuk suda bekletilerek yeniden diri hale getirilebiliyor. Uzmanlar bunun için yaprakların en az 30 dakika buzlu veya çok soğuk suda bekletilmesini tavsiye ediyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 7

PATATESLERDE BU DETAYI GÖZDEN KAÇIRMAYIN

Patates, havuç ve kabak gibi sert sebzelerde ezilmiş veya hasar görmüş bölgeler genellikle kesilerek temizlenebiliyor.

Ancak patateslerde yoğun yeşillenme veya aşırı filizlenme görülüyorsa dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü bu durum doğal toksin oluşumuna işaret edebiliyor ve yüksek miktarda tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 8

MANTARDAKİ BEYAZ TABAKA HER ZAMAN KÜF DEĞİL

Mantarların üzerinde görülen beyaz ve ince tabaka çoğu zaman küf sanılıyor. Oysa uzmanlara göre bu yapı genellikle mantarın kök sistemine ait olan miselyumdan oluşuyor. Buna karşılık mavi, yeşil, sarı veya gri renkli kümeler görülüyorsa bunun gerçek küf olabileceği belirtiliyor.

Ancak küf oluşmamış bayat ekmekler için durum farklı. Bu ürünler:

  • Kızartılarak tüketilebilir
  • Kruton yapılabilir
  • Galeta ununa dönüştürülebilir

Uzmanlar ayrıca ekmeğin bez torba, kağıt torba veya ekmek kutusunda saklanmasının küflenmeyi yavaşlatabileceğini belirtiyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 9

ARTAN PİLAV VE MAKARNA KAÇ GÜN SAKLANABİLİR?

Pişmiş pirinç ve makarna birkaç gün içinde yeniden değerlendirilerek tüketilebiliyor. Ancak bunun için yiyeceklerin bekletilmeden buzdolabına kaldırılması gerekiyor. Yeniden tüketim sırasında ürünlerin tamamen ısıtılması tavsiye ediliyor. Uzmanlar sıcaklığın en az 60 dereceye ulaşmasının önemli olduğunu vurguluyor.

Öte yandan oda sıcaklığında iki saatten fazla bekleyen pilav ve makarnaların tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü bazı bakteriler ürettikleri toksinleri yeniden ısıtma sonrasında da koruyabiliyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 10

SÜT VE YOĞURTTA SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

Süt ürünleri diğer birçok gıdadan farklı olarak çoğu zaman pişirilmeden tüketiliyor. Bu nedenle uzmanlar son kullanma tarihi geçmiş süt ve yoğurtların değerlendirilmesini önermiyor. Süt ürünlerinin daha uzun süre dayanabilmesi için temiz kaşık kullanılması ve ürünün servis sonrasında vakit kaybetmeden buzdolabına kaldırılması gerekiyor.

Çoğu kişi fark etmiyor: Yiyeceklerin artık yenmeyeceğini gösteren 4 bilimsel kanıt! 11

KÜFLÜ PEYNİR HER ZAMAN AYNI RİSKİ TAŞIMIYOR

Yumuşak peynirlerde görülen küf, ürünün iç kısımlarına kadar ilerleyebiliyor. Bu nedenle küflenmiş yumuşak peynirlerin tamamen atılması öneriliyor. Parmesan gibi sert peynirlerde ise küflü bölüm geniş bir pay bırakılarak kesilebiliyor. Uygun saklama koşulları da peynirlerin ömrünü uzatabiliyor.

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