Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?

Çocuklu Anneler İçin Ek Destek

"Eğer bu kadın anne ise yani çocuğu da varsa bu kez bir 6 aylık destek daha devam ediyor. Bu destekte 7.500 liraydı aylık 10.000 liraya çıkartıldı. Yani 60.000 lira da oradan bir destek geliyor. Toplamda da 157.500 liralık bir destek geliyor. Şimdi bu desteğin artırılması tabii hem bu sektörlerde ki işverenler için bir teşvik anlamına taşıyor ama kadınların ve özellikle annelerin iş hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak çalışma hayatını kolaylaştıracak bir teşvik olarak. Yani dolayısıyla bu teşvikten yararlanmak için işveren kadını tercih edecek. Eğer anne ise onu tercih edecek. Dolayısıyla onların daha çok iş hayatında yer almalarını sağlayacak. "