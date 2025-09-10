Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?
Aile yılı çerçevesinde çocuk sahibi kadınların iş hayatına katılımı için yeni destekler devreye alınıyor. Kadın istihdamını güçlendirmeyi hedefleyen pozitif ayrımcılık projesi ile hem işverenlere hem de annelere devlet tarafından önemli teşvikler sunuluyor. Çocuklu kadınlara verilen bakım desteği de artırılırken, "Çocuklu ailelere ne kadar destek sağlanacak?" sorusu merak konusu oldu. Konuyla ilgili ayrıntıları, A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.
Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:42