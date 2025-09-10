Viral Galeri Viral Liste Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?

Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?

Aile yılı çerçevesinde çocuk sahibi kadınların iş hayatına katılımı için yeni destekler devreye alınıyor. Kadın istihdamını güçlendirmeyi hedefleyen pozitif ayrımcılık projesi ile hem işverenlere hem de annelere devlet tarafından önemli teşvikler sunuluyor. Çocuklu kadınlara verilen bakım desteği de artırılırken, "Çocuklu ailelere ne kadar destek sağlanacak?" sorusu merak konusu oldu. Konuyla ilgili ayrıntıları, A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:42
Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?

Devlet, kadın istihdamını artırmak ve annelere iş hayatında kolaylık sağlamak için önemli bir destek paketi açıkladı. Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile hem işverenlere hem de annelere verilen teşviklerin miktarı artırıldı. Peki işveren ve çalışan anneler hangi desteklerden yararlanabilecek? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar…

Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?

Kadın İstihdamında Yeni Dönem: Devlet Desteği Artırıldı

Aile yılı kapsamında kadınların iş hayatına daha güçlü katılımı için Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) devreye alındı. Buna göre, işverenler yeni istihdam sağlayıp kadın çalışan tercih ettiğinde devlet, üç ay boyunca her bir çalışan için vergi ve prim desteği sağlayacak.

Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?

Vergi ve Prim Desteği Ne Kadar Oldu?

Devlet desteği ile ilgili detayları Faruk Erdem şu şekilde aktardı:

ÇOCUKLU ÇALIŞAN KADINA DESTEK! İŞTE DETAYLAR...
Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?

"Bu proje kapsamında da yine belli sektörlerde işte bilişim sektörü var, imalat sektörü var, sosyal hizmetler sektörü var, sağlık sektörü var. Bu sektörlerde en az iki kişi çalıştırmak şartıyla ilave bir istihdam yapacağınız zaman bir kadın çalışanı tercih ederseniz devlet 3 ay boyunca her bir çalışan için, her ay için 32.500 liralık vergi ve prim desteği yapıyor. Yani siz 3 ay boyunca bir kadın çalıştırdığınızda 97.500 liralık bir vergi ve prim desteğini almış oluyorsunuz. Yani aslında kadının maaşıyla birlikte devlete ödediğiniz prim ve vergilerin 97.500 lirasını devlet karşılamış oluyor İşkur vasıtasıyla."

Çocuklu çalışanlara devlet desteği ne kadar oldu? Evlilik kredisi artırıldı mı, geri ödeme nasıl olacak?

Çocuklu Anneler İçin Ek Destek

"Eğer bu kadın anne ise yani çocuğu da varsa bu kez bir 6 aylık destek daha devam ediyor. Bu destekte 7.500 liraydı aylık 10.000 liraya çıkartıldı. Yani 60.000 lira da oradan bir destek geliyor. Toplamda da 157.500 liralık bir destek geliyor. Şimdi bu desteğin artırılması tabii hem bu sektörlerde ki işverenler için bir teşvik anlamına taşıyor ama kadınların ve özellikle annelerin iş hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak çalışma hayatını kolaylaştıracak bir teşvik olarak. Yani dolayısıyla bu teşvikten yararlanmak için işveren kadını tercih edecek. Eğer anne ise onu tercih edecek. Dolayısıyla onların daha çok iş hayatında yer almalarını sağlayacak. "

SON DAKİKA