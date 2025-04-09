Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar
Her ebeveyn çocuğunu mutlu etmek ister ama ya bu iyi niyetli davranışlar şımarıklığa dönüşebilir. Sevgi ve nezaket doğru rehberlik edilmediğinde çocukta kaba ve bencil davranışlar açığa çıkabilir. Çocuk istediğini yaptırmak için ağlama ve şiddet eylemine başvurabilir. Peki çocukların şımarık olmaması için yapılması gerekenler nelerdir? İşte ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:58