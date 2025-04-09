Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar

Aşırı Hediye ve Ödül Verme Alışkanlığı

"İyi davrandın, hadi bir ödül!", "Yemeğini bitirdin, sana dondurma!" gibi sürekli ödüllendirme, çocukların iç motivasyonunu zayıflatabilir. Bir süre sonra çocuk, herhangi bir olumlu davranışı sadece ödül almak için yapar hale gelir. Bu da maddi tatminin, manevi değerlerin önüne geçmesine neden olur. Takdir edin, sevginizi gösterin ama bu sevgiyi sürekli somut hediyelerle ifade etmeyin. Çocuğa yaptığı davranışın neden değerli olduğunu açıklayın.