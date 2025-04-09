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Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar

Her ebeveyn çocuğunu mutlu etmek ister ama ya bu iyi niyetli davranışlar şımarıklığa dönüşebilir. Sevgi ve nezaket doğru rehberlik edilmediğinde çocukta kaba ve bencil davranışlar açığa çıkabilir. Çocuk istediğini yaptırmak için ağlama ve şiddet eylemine başvurabilir. Peki çocukların şımarık olmaması için yapılması gerekenler nelerdir? İşte ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:58
Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar

Hiçbir anne baba çocuğunun şımarık, bencil ya da sabırsız bir birey olarak yetişmesini istemez. Çocukların gelişim sürecinde ebeveynlerin iyi niyetle yaptığı bazı davranışlar, zamanla ters etki yaratabilir. Aşırı ilgi, sınırsız özgürlük ve anında karşılanan talepler, çocuğun karakter gelişiminde kalıcı izler bırakabilir. Çocukların saygılı, sabırlı ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmesi için sevgi kadar denge, sınır ve doğru rehberlik de gerekir. İşte çocukların şımarık olmasının arkasında yatan 5 gizli neden…

Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar

Sürekli ve Koşulsuz Şekilde İstediklerini Almak

Her "istiyorum" dediğinde alınan oyuncaklar, tatlılar ya da teknoloji ürünleri kısa vadede çocuğu mutlu etse de uzun vadede ona zarar verebilir. Beklemeyi, çabalamayı ya da hayal kırıklığı ile başa çıkmayı öğrenemeyen çocuklar, gerçek dünyaya uyum sağlamakta zorlanır. Çocuklara ara sıra "hayır" demek, onların duygusal olgunluk geliştirmesi ve sabretmeyi öğrenmesi için gereklidir.

Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar

Ebeveynlerin Aşırı Mutlu Etme Çabası

Birçok ebeveyn, çocuklarının üzülmesine ya da öfke nöbeti geçirmesine dayanamayıp sınırlarını esnetebiliyor. Her kriz anında çocuğun istediğini yapmak, ona bir davranış modelini öğretir: "İsteklerimi ağlayarak elde edebilirim." Bu da zamanla çocuğun manipülatif davranışlar geliştirmesine zemin hazırlar. Ebeveynler, sevgi dolu ama kararlı bir duruş sergilemelidir. Kriz anlarında sakin kalmalı ve net sınırlarla çocuğa güvenli bir çerçeve sunmalıdır.

Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar

Kuralların Olmaması ya da Tutarsız Sınırlar

Evde belirgin kuralların ve sınırların olmaması, çocukta neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair kafa karışıklığına yol açar. Sınırlar, çocuklar için birer "yol haritası"dır. Tutarlı kuralların çocukların sosyal ortamlarda uyumlu bireyler olmasına katkı sağlar. Geç yatmak, her şeye karışmak ya da kaba davranmak gibi durumlar karşısında sessiz kalmak, çocuğun bu davranışları normalleştirmesine neden olabilir.

Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar

Aşırı Hediye ve Ödül Verme Alışkanlığı

"İyi davrandın, hadi bir ödül!", "Yemeğini bitirdin, sana dondurma!" gibi sürekli ödüllendirme, çocukların iç motivasyonunu zayıflatabilir. Bir süre sonra çocuk, herhangi bir olumlu davranışı sadece ödül almak için yapar hale gelir. Bu da maddi tatminin, manevi değerlerin önüne geçmesine neden olur. Takdir edin, sevginizi gösterin ama bu sevgiyi sürekli somut hediyelerle ifade etmeyin. Çocuğa yaptığı davranışın neden değerli olduğunu açıklayın.

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