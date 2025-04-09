Tarım Kredi'de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü

Tarım Kredi 8-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayımladı. Binlerce farklı ürün, uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Bu hafta özellikle deterjan, tuvalet kağıdı, çay, şampuan, zeytin, yoğurt, tereyağ, pirinç ve 5 litrelik ayçiçek yağı gibi temel gıda ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Bütçe dostu seçeneklerle alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bu fırsatları kaçırmıyor. İşte 8-14 Nisan Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi