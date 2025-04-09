Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü

Tarım Kredi'de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü

Tarım Kredi 8-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayımladı. Binlerce farklı ürün, uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Bu hafta özellikle deterjan, tuvalet kağıdı, çay, şampuan, zeytin, yoğurt, tereyağ, pirinç ve 5 litrelik ayçiçek yağı gibi temel gıda ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Bütçe dostu seçeneklerle alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bu fırsatları kaçırmıyor. İşte 8-14 Nisan Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:34
Tarım Kredi’de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, nisan ayının ikinci haftasında müşterilerine cazip fiyatlarla birçok ürün sunuyor. 9-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında çay, süt, tereyağı, peynir çeşitleri ve temizlik malzemeleri gibi geniş bir ürün yelpazesinde indirimler uygulanacak. Farklı kategorilerdeki fırsatlar Tarım Kredi marketlerinde alıcılarını bekliyor. İşte 9-23 Nisan Tarım Kredi aktüel kataloğu...

Tarım Kredi’de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü

8-14 NİSAN İNDİRİM KATALOĞU

Tarım Kredi Bezelye Konservesi: 26,90 TL

Tarım Kredi Donuk Parmak Patates: 54,00 TL

Tarım Kredi’de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü

Tarım Kredi Kangal Sucuk: 89,00 TL

Tavuk Bonfile Çeşitleri: 209,90 TL

Tarım Kredi’de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü

Tarım Kredi Yer Fıstığı Ezmesi: 69,90 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri: 21,50 TL

Tarım Kredi’de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü

Toz Deterjan çeşitleri: 249 TL

Şampuan Çeşitleri: 139,90 TL

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