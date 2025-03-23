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CHP ön seçim sonuçları 2025 | CHP Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

CHP'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimle ilgili detaylar merak konusu oldu. Parti üyeleri ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek. 22 Mart'a kadar üye olanlar doğrudan oy kullanabilecek üye olmayanlar ise ayrı bir sandıkta tercihlerini belirtebilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ön seçimin kapsamı genişletildi. Peki CHP ön seçim sonuçları belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 09:13
CHP ön seçim sonuçları 2025 | CHP Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci 11 Şubat'ta aday adaylığı başvurularının alınmasıyla başladı. Takvim doğrultusunda 22 Şubat'ta başvurular tamamlandı ve aday adayları ilan edildi. Seçimin gerçekleştirileceği tarih olarak ise 23 Mart belirlendi.

CHP ön seçim sonuçları 2025 | CHP Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Bugün saat 08.00 itibarıyla Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçede toplam 5 bin 600 sandık kuruldu. Oy kullanma işleminin ise saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

CHP ön seçim sonuçları 2025 | CHP Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçim sonuçlarının, sandıkların kapanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler haberimize eklenecektir.

CHP ön seçim sonuçları 2025 | CHP Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Ekrem İmamoğlu'nun Durumu

Ön seçim sürecinde dikkat çeken gelişmelerden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumu oldu. 11 Şubat'ta aday adaylığı başvurusu yapan İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında yargılanıyor.

CHP ön seçim sonuçları 2025 | CHP Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

CHP ön seçimine tek aday olarak girmesi beklenen İmamoğlu'nun adaylığı konusunda parti yönetimi henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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