CHP ön seçim sonuçları 2025 | CHP Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
CHP'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimle ilgili detaylar merak konusu oldu. Parti üyeleri ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek. 22 Mart'a kadar üye olanlar doğrudan oy kullanabilecek üye olmayanlar ise ayrı bir sandıkta tercihlerini belirtebilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ön seçimin kapsamı genişletildi. Peki CHP ön seçim sonuçları belli oldu mu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 09:13