CHP ön seçim sonuçları 2025 | CHP Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Ekrem İmamoğlu'nun Durumu

Ön seçim sürecinde dikkat çeken gelişmelerden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumu oldu. 11 Şubat'ta aday adaylığı başvurusu yapan İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında yargılanıyor.