Bulgaristan sistemi alarm verdi: Trakya riskli, İstanbul'a kar geliyor! Perşembeye dikkat

ahaber.com.tr - Özel Haber

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 24 Şubat Salı günü A Haber canlı yayınında Edirne'de taşkın riskinin sürdüğünü ve Bulgaristan üzerinden gelen yeni yağışlı sistemle tehlikenin devam ettiğini açıkladı. Yurt genelinde soğuk havanın bir hafta daha etkili olacağını belirten Tek, özellikle doğu bölgelerde kuvvetli kar, İstanbul'da ise perşembe günü 2 dereceye kadar düşen sıcaklık ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve sahadaki gözlemler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 24 Şubat Salı günü A Haber canlı yayınında hem Edirne'deki taşkın riskine hem de yurt genelindeki soğuk hava dalgasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özellikle perşembe günü için dikkat çeken Tek, bazı bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti.

O GÜNE DİKKAT! SICAKLIKLAR 9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
EDİRNE'DE GÖZLER TUNCA VE MERİÇ'TE

Bulgaristan üzerinden gelen yağışlı sistemlere işaret eden Tek, sınır hattındaki gelişmelere dikkat çekti.

"Yeni yağışlı sistemler geliyor yine. Bu sefer kuzeyden yani Bulgaristan üzerinden geliyor. Bulgaristan'da barajlardaki doluluklar artmış olacak ve kapaklar yine açılacak gözüküyor" dedi.

Karadeniz üzerinde bulunan yağışlı yapının Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını belirten Tek, sistemin şu an için çok kuvvetli olmadığını ancak akşam ve gece saatlerinde yeni ve daha etkili bir sistemin devreye gireceğini söyledi.

Tek, "Akşam ve gece saatlerinde yeni gelen bir yağışlı sistem var. O sistem Bulgaristan'da çok kuvvetli yağışlar bırakacak ve Edirne'de özellikle Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki risk devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin gerekli tedbirleri aldığını vurgulayan Tek, vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

SOĞUK HAVA BİR HAFTA DAHA ETKİLİ

Bu haftanın genel olarak soğuk geçeceğini belirten Tek, Avrupa'nın batısında bahar havası yaşanırken Türkiye'nin doğusunda ve iç kesimlerinde kış şartlarının süreceğini söyledi.

Tek, "Bu hafta soğuk hafta. Avrupa'nın doğusu soğuk, yağışlar var. Avrupa bu sefer bahar havası yaşıyor. Fransa, İspanya, İtalya hatta İskandinavya'ya kadar uzanan hat boyunca sıcaklıklar arttı ama bizdeki soğuk hava yaklaşık bir hafta boyunca sürecek gözüküyor" dedi.

Karadeniz'in kuzeyindeki yağışlı sistemin Sinop ve Kastamonu çevresinde yağmur bıraktığını, iç kesimlerde ise hafif kar ihtimalinin bulunduğunu belirten Tek, iç bölgelerde buzlanma riskinin sürdüğünü kaydetti.

İstanbul'da sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında değiştiğini ifade eden Tek, akşam saatlerinden itibaren Trakya üzerinden yeni bir sistemin Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olacağını söyledi.

İSTANBUL'DA KAR İHTİMALİ VAR MI?

Perşembe gününe dikkat çeken Tek, İstanbul'da sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşeceğini belirtti.

Tek, "Perşembe günü İstanbul'da en soğuk günlerden birini yaşayacağız. Sıcaklık iki derecelere kadar düşüyor. Hafif karla karışık yağmur şeklinde bir yağış görülebilir. Yüksek kesimlerde ufak tefek tutmalar olabilir ama okul kapatacak, ulaşımı aksatacak büyüklükte bir yağış değil" dedi.

Yağış miktarının yaklaşık 8-10 kilogram civarında beklendiğini ifade eden Tek, özellikle yağmurun dahi İstanbul trafiğini olumsuz etkilediğini hatırlattı.

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ KAR UYARISI

Asıl riskin İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde olduğunu belirten Tek, çarşamba, perşembe ve cuma günleri için uyarıda bulunarak,

"İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz'in iç kesimleri kuvvetli kar yağışının etkisinde kalacak. Yolların kapanma riskleri çok yüksek gözüküyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günü özellikle öğle saatlerine kadar yola çıkacakların risk almamasını tavsiye ediyorum" dedi.

Üç gün boyunca sürecek kuvvetli yağışların bazı bölgelerde okul tatillerini de gündeme getirebileceğini ifade eden Tek, çığ tehlikesine de dikkat çekti.

KIŞ HENÜZ BİTMEDİ: "GÜCÜK AYINDAYIZ"

Uzun vadeli tabloya da değinen Adil Tek, yeni soğuk hava dalgalarının uzakta göründüğünü belirterek kış şartlarının tamamen geride kalmadığını söyledi.

"Yeni soğuk hava dalgaları da uzakta gözükenler. Zemheri dediğimiz ocak ayından çıktık, şubat ayına birçok bölgemizde 'gücük ayı' denir. Küçük ay ama kıştan çıkmış değiliz" ifadelerini kullandı.

Bu haftanın belirgin şekilde soğuk geçeceğini vurgulayan Tek, ilerleyen haftalarda ise sıcaklıkların zaman zaman artacağını ancak aralıklı soğuk hava geçişlerinin süreceğini dile getirdi.

MARTTA KISA SÜRELİ ISINMA, ARDINDAN YENİ DALGA

Soğuk havanın ayın dördü-beşine kadar süreceğini belirten Tek, kısa süreli sıcaklık artışlarının ardından yeni soğuk hava geçişlerinin görülebileceğini söyledi.

Tek, "Ayın beşi altısı bir soğuk hava geçişi var. Ardından tekrar biraz ısınma. On birinde tekrar bir soğuk hava girişi var. Atmosfer aynı yerde stabil kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Tek, sistemlerin genellikle kuzey, batı veya Akdeniz üzerinden geldiğini belirterek, kuzeyden gelen sistemlerin soğuk, güneyden gelenlerin sıcak ve toz taşınımlı, Orta Akdeniz kaynaklı sistemlerin ise bol yağış getirdiğini dile getirdi.

METEOROLOJİ'NİN SON TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle çığ riski bulunan bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

BÖLGE GENEL DURUM ÖNE ÇIKAN İLLER
Marmara Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, zamanla bölge genelinde yağmur ve sağanak. Gece Bilecik yükseklerinde kar. Çanakkale: 15°C, akşam sağanakEdirne: 15°C, öğle-akşam yağmurİstanbul: 12°C, akşam sağanakKocaeli: 15°C, akşam sağanak
Ege Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege gece yağışlı. Kütahya'da karla karışık yağmur ve kar. Afyonkarahisar: 11°C, çok bulutluİzmir: 18°C, gece sağanakKütahya: 12°C, gece karla karışık yağmur ve karMuğla: 16°C, parçalı bulutlu
Akdeniz Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Adana: 19°CAntalya: 19°CHatay: 17°CIsparta: 14°C, çok bulutlu
İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu. Akşam kuzey kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur; yükseklerde kar. Ankara: 10°C, gece karla karışık yağmurEskişehir: 13°C, akşam yağışlıKonya: 12°C, çok bulutluSivas: 9°C, çok bulutlu
Batı Karadeniz Çok bulutlu. Akşam genel yağışlı. Kıyılarda yağmur, iç ve yükseklerde kar. Gece buzlanma ve don riski. Bolu: 11°C, gece karDüzce: 16°C, sağanakSinop: 13°C, gece sağanakZonguldak: 13°C, sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don. Yükseklerde çığ riski. Amasya: 12°CRize: 11°CSamsun: 13°CTrabzon: 11°C
Doğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu. Sabah-öğle doğuda karla karışık yağmur ve kar. Genel buzlanma ve çığ riski. Erzurum: 3°CKars: 3°C, sabah hafif karMalatya: 13°CVan: 8°C, akşam karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu Parçalı ve az bulutlu. Sabah Batman ve Siirt çevreleri yağışlı. Diyarbakır: 15°CGaziantep: 14°CSiirt: 12°C, sabah yağmurluŞanlıurfa: 16°C
