Bulgaristan sistemi alarm verdi: Trakya riskli, İstanbul'a kar geliyor! Perşembeye dikkat

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 24 Şubat Salı günü A Haber canlı yayınında Edirne'de taşkın riskinin sürdüğünü ve Bulgaristan üzerinden gelen yeni yağışlı sistemle tehlikenin devam ettiğini açıkladı. Yurt genelinde soğuk havanın bir hafta daha etkili olacağını belirten Tek, özellikle doğu bölgelerde kuvvetli kar, İstanbul'da ise perşembe günü 2 dereceye kadar düşen sıcaklık ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve sahadaki gözlemler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 24 Şubat Salı günü A Haber canlı yayınında hem Edirne'deki taşkın riskine hem de yurt genelindeki soğuk hava dalgasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özellikle perşembe günü için dikkat çeken Tek, bazı bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti. O GÜNE DİKKAT! SICAKLIKLAR 9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

EDİRNE'DE GÖZLER TUNCA VE MERİÇ'TE Bulgaristan üzerinden gelen yağışlı sistemlere işaret eden Tek, sınır hattındaki gelişmelere dikkat çekti. "Yeni yağışlı sistemler geliyor yine. Bu sefer kuzeyden yani Bulgaristan üzerinden geliyor. Bulgaristan'da barajlardaki doluluklar artmış olacak ve kapaklar yine açılacak gözüküyor" dedi. Karadeniz üzerinde bulunan yağışlı yapının Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını belirten Tek, sistemin şu an için çok kuvvetli olmadığını ancak akşam ve gece saatlerinde yeni ve daha etkili bir sistemin devreye gireceğini söyledi.

Tek, "Akşam ve gece saatlerinde yeni gelen bir yağışlı sistem var. O sistem Bulgaristan'da çok kuvvetli yağışlar bırakacak ve Edirne'de özellikle Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki risk devam ediyor" ifadelerini kullandı. Yetkililerin gerekli tedbirleri aldığını vurgulayan Tek, vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

SOĞUK HAVA BİR HAFTA DAHA ETKİLİ Bu haftanın genel olarak soğuk geçeceğini belirten Tek, Avrupa'nın batısında bahar havası yaşanırken Türkiye'nin doğusunda ve iç kesimlerinde kış şartlarının süreceğini söyledi. Tek, "Bu hafta soğuk hafta. Avrupa'nın doğusu soğuk, yağışlar var. Avrupa bu sefer bahar havası yaşıyor. Fransa, İspanya, İtalya hatta İskandinavya'ya kadar uzanan hat boyunca sıcaklıklar arttı ama bizdeki soğuk hava yaklaşık bir hafta boyunca sürecek gözüküyor" dedi.