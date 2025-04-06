Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? CHP Kurultayı Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, aslen nereli?

Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir?

Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1 Ağustos 1974 tarihinde Denizli'nin Serinhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra lise öğrenimini Denizli Cumhuriyet Lisesi'nde bir yıl yatılı olarak ve ardından Torbalı Sağlık Meslek Lisesi'nde yatılı olarak sürdürmüştür. 1993-1999 yılları arasında İzmir'e sağlık memuru olarak atanmış, bu dönemde eğitimini bırakmayarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştır.