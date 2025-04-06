Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? CHP Kurultayı Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, aslen nereli?
Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye siyasetini yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarının araştırdığı isimler arasında yer alıyor. CHP'nin Olağanüstü 21. Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak seçilen Çavuşoğlu merak edilen hayatı ve kariyeriyle gündemde. Peki Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? İşte CHP Kurultayı Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun hayatına dair detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 11:56