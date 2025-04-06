Viral Galeri Viral Liste A101'de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda

A101'de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda

A101, 10 Nisan 2025 Perşembe günü satışa sunacağı yeni aktüel ürünleriyle rafları süsleyecek. Aldın Aldın broşüründe bu hafta öne çıkanlar arasında airfryer, hobi kesim makinesi, beşik, 2 kapaklı dolap takımı gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Ayrıca sallanan berjer, otomatik bebek tırnak kesme makinesi, çelik kettle ve daha pek çok uygun fiyatlı ürün alışveriş severlerin beğenisine sunulacak. İşte A101 10 Nisan aktüel kataloğundaki tüm ürünler ve fiyatları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 12:35
A101’de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda

A101, 10 Nisan 2025 Perşembe günü satışa sunacağı yeni aktüel ürünleriyle dikkat çekiyor. Bu hafta marketlerde indirimli pek çok ürün yer alacak. Peki A101'de neler var?

A101’de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda

İŞTE 10 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞUNUN TAMAMI

Makey Sprey Deodorant 120 ml: 13,50 TL

Golden Rose Velvet Ruj Mat: 129 TL

Golden Rose Roll-on Lip-gloss: 69 TL

Golden Rose Chubby Kontür Kalem: 129 TL

A101’de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda

128 GB Cep Telefonu 4.899 TL

55 İnç 4K UHD Android TV 17.999 TL

70 İnç 4K UHD Smart Led TV 38.999 TL

A101’de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda

Çiçek Sulama Kabı 59,50 TL

6.3 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 105 TL

3.6 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 84 TL

2.2 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 64 TL

A101’de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.599 TL

150 cc Benzinli Motosiklet 64.990 TL

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