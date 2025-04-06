A101'de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda

A101, 10 Nisan 2025 Perşembe günü satışa sunacağı yeni aktüel ürünleriyle rafları süsleyecek. Aldın Aldın broşüründe bu hafta öne çıkanlar arasında airfryer, hobi kesim makinesi, beşik, 2 kapaklı dolap takımı gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Ayrıca sallanan berjer, otomatik bebek tırnak kesme makinesi, çelik kettle ve daha pek çok uygun fiyatlı ürün alışveriş severlerin beğenisine sunulacak. İşte A101 10 Nisan aktüel kataloğundaki tüm ürünler ve fiyatları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi