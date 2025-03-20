Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?

İstanbul'da 19-23 Mart tarihleri arasında Valilik tarafından yapılan duyuru ile her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. 20 Mart tarihinde, metrobüslerin çalışıp çalışmadığı ise İstanbul sakinleri tarafından merak edilmeye başlandı. Kentin en yoğun toplu taşıma hatlarından biri olan metrobüsün seferlerinin durup durmadığı, pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Mart metrobüsler çalışıyor mu, kapalı mı, açık mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi