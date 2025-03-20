Viral Galeri Viral Liste Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?

Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?

İstanbul'da 19-23 Mart tarihleri arasında Valilik tarafından yapılan duyuru ile her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. 20 Mart tarihinde, metrobüslerin çalışıp çalışmadığı ise İstanbul sakinleri tarafından merak edilmeye başlandı. Kentin en yoğun toplu taşıma hatlarından biri olan metrobüsün seferlerinin durup durmadığı, pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Mart metrobüsler çalışıyor mu, kapalı mı, açık mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:52
Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?

19-23 Mart tarihleri arasında İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Ancak metrobüs seferlerinin devam ettiği açıklandı.

Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?

İstanbul Valiliği'nden Toplantı ve Gösteri Yasakları

İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini korumak ve provokatif eylemleri engellemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandığını duyurdu. Bu yasak, İstanbul'un toplu taşıma hatları üzerinde herhangi bir kesintiye yol açmadı.

Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?

20 Mart Metrobüsler Çalışıyor Mu?

Metrobüs seferleri 20 Mart itibarıyla normal seyrinde devam ediyor. İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu taşıma araçlarından olan metrobüs İstanbul'da ulaşım için önemli bir seçenek olarak faaliyet gösteriyor.

Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?

Bazı Metro Seferleri Durdu

Ancak İstanbul'da bazı metro seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu hatların geçici olarak kapatıldığı bildirildi:

↪M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu
↪M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu
↪F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı tamamen işletmeye kapatıldı.

Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?

Bu hatlar, İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş durumda. Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonları'nda metro araçları durmayarak seferlerine devam ediyor.

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