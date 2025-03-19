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Buğra Gökçe kimdir, ne iş yapıyor? İPA Başkanı Buğra Gökçe kaç yaşında, aslen nereli? 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş kapsamlı bir yolsuzluk ve "kent uzlaşısı" soruşturması başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken isimlerden biri de Buğra Gökçe oldu. Peki Buğra Gökçe kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:58
Buğra Gökçe kimdir, ne iş yapıyor? İPA Başkanı Buğra Gökçe kaç yaşında, aslen nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Soruşturma, belediyedeki ihale süreçleri ve mali işlemlerle ilgili çeşitli iddialar üzerinden yürütülüyor. Gözaltına alınan isimlerden biri de Buğra Gökçe.

Buğra Gökçe kimdir, ne iş yapıyor? İPA Başkanı Buğra Gökçe kaç yaşında, aslen nereli?

Buğra Gökçe Kimdir?

1974 doğumlu olan Buğra Gökçe, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 2008'de ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'nda doktora yaptı. Akademik kariyerine ODTÜ ve Gazi Üniversitesi'nde dersler vererek devam etti.

Buğra Gökçe kimdir, ne iş yapıyor? İPA Başkanı Buğra Gökçe kaç yaşında, aslen nereli?

Kariyerine Başlangıç ve Belediyelerdeki Görevleri

Gökçe, 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi'nde göreve başladı. 2009'da Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapmaya başladı. Ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yaptı ve burada Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.

Buğra Gökçe kimdir, ne iş yapıyor? İPA Başkanı Buğra Gökçe kaç yaşında, aslen nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Geçiş ve Sonraki Görevleri

2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Buğra Gökçe, 2023'te İETT Genel Müdürü olarak da görev yapmaya başladı. 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olsa da, aday gösterilmedi. Daha sonra İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı'na atandı.

Gözaltı Süreci ve Soruşturma

İBB'deki görevine devam ederken, Buğra Gökçe de geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

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