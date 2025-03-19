Buğra Gökçe kimdir, ne iş yapıyor? İPA Başkanı Buğra Gökçe kaç yaşında, aslen nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş kapsamlı bir yolsuzluk ve "kent uzlaşısı" soruşturması başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken isimlerden biri de Buğra Gökçe oldu. Peki Buğra Gökçe kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi