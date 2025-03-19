Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?
19 Mart 2025 Çarşamba günü itibariyle altın piyasası, küresel dalgalanmalar ve Fed'in faiz kararı öncesi sert yükseliş sergiliyor. Yatırımcılar ve altın borcu olanlar altın fiyatlarını merak ediyor, araştırıyor. Peki gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL? İşte anlık altın fiyatları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:57