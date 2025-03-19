Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın, 19 Mart Çarşamba günü itibariyle güne sert yükselişle başladı. Gram altın 4000 TL sınırını zorlarken, ons altın da tarihi rekor seviyelerine doğru ilerliyor. Yaşanan küresel ekonomik gelişmeler ile iç dinamiklerin etkisiyle altında yeni rekor kırıldı. Vatandaşlar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 19 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları…