Viral Galeri Viral Liste Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?

Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?

19 Mart 2025 Çarşamba günü itibariyle altın piyasası, küresel dalgalanmalar ve Fed'in faiz kararı öncesi sert yükseliş sergiliyor. Yatırımcılar ve altın borcu olanlar altın fiyatlarını merak ediyor, araştırıyor. Peki gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL? İşte anlık altın fiyatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:57
Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın, 19 Mart Çarşamba günü itibariyle güne sert yükselişle başladı. Gram altın 4000 TL sınırını zorlarken, ons altın da tarihi rekor seviyelerine doğru ilerliyor. Yaşanan küresel ekonomik gelişmeler ile iç dinamiklerin etkisiyle altında yeni rekor kırıldı. Vatandaşlar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 19 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları…

Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?

Gram Altın Zirvede

Altın sert yükseliş yaparak güne başladı. Ons altın 3.033 dolar bandını test ederken gram altın, tarihi zirvesini tazeledi. Güne 3.580 TL seviyesinde başlayan gram altın, 3.797 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın ise 6.101 TL seviyesinde işlem görüyor.

Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?

Gram Altın

Alış: 3.797,22

Satış: 3.797,48

Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?

Çeyrek Altın

Alış: 6.101,00

Satış: 6.303,00

Anlık altın fiyatları: 19 Mart gram, yarım, tam, çeyrek 14-18-22 ayar altın fiyatları bugün kaç TL?

Yarım Altın

Alış: 12.202,00

Satış: 12.202,00

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