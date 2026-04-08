Altında dev ateşkes sıçraması! Kapalıçarşı eşiği aştı: Gramda 8.000 TL yolda

Gümüş tarafında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Ons gümüş, %4'ü aşan yükselişle 76 dolar seviyesini aştı.

Ons altın, ateşkes öncesinde 4.700 dolar seviyesindeyken %2'nin üzerinde artışla 4.846 dolara kadar yükseldi. Daha önce 4.000 dolara yaklaşan fiyatların yeniden 5.000 dolar sınırına yönelmesi, piyasada yukarı beklentinin güçlendiğini gösteriyor.

Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında da %2'nin üzerinde artış kaydedildi.

Küresel fiyatlardaki artış, iç piyasaya da hızlı yansıdı. Gram altın 6.600 TL seviyesinden 7.000 TL sınırına kadar yükseldi. Yeni fiyatlamalarda 6.900 TL bandı öne çıkıyor.

Altın ve petrol ilişkisine dikkat çeken açıklamalarında Sarı, özellikle petrol fiyatlarının yönünün altın üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, ateşkes sonrası süreçte yatırımcıyı nelerin beklediğinin sinyalini verdi.

FED BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, küresel enflasyonun yavaşlayabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın yeniden faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Tahvil piyasalarında da bu beklenti fiyatlandı. İki yıllık tahvil faizi %3,72'ye, 10 yıllık tahvil faizi ise %4,26'ya geriledi. Faizlerdeki düşüş, altın için destekleyici bir zemin oluşturuyor.