Altında dev ateşkes sıçraması! Kapalıçarşı eşiği aştı: Gramda 8.000 TL yolda
Ateşkesin ardından küresel piyasalarda taşlar yerinden oynuyor. Savaşın yarattığı baskıyla bir dönem 4.000 dolar sınırına kadar geri çekilen ons altın, diplomatik adımların ardından güvenli liman arayışının nitelik değiştirmesiyle yeniden rotayı yukarı kırdı. Peki yatırımcıyı neler bekliyor?
ALTINDA GÜÇLÜ TOPARLANMA
Ons altın, ateşkes öncesinde 4.700 dolar seviyesindeyken %2'nin üzerinde artışla 4.846 dolara kadar yükseldi. Daha önce 4.000 dolara yaklaşan fiyatların yeniden 5.000 dolar sınırına yönelmesi, piyasada yukarı beklentinin güçlendiğini gösteriyor.
Gümüş tarafında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Ons gümüş, %4'ü aşan yükselişle 76 dolar seviyesini aştı.
TÜRKİYE'DE GRAM ALTIN 7.000 TL SINIRINDA
Küresel fiyatlardaki artış, iç piyasaya da hızlı yansıdı. Gram altın 6.600 TL seviyesinden 7.000 TL sınırına kadar yükseldi. Yeni fiyatlamalarda 6.900 TL bandı öne çıkıyor.
Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında da %2'nin üzerinde artış kaydedildi.
KRİTİK AÇIKLAMA
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, ateşkes sonrası süreçte yatırımcıyı nelerin beklediğinin sinyalini verdi.
Altın ve petrol ilişkisine dikkat çeken açıklamalarında Sarı, özellikle petrol fiyatlarının yönünün altın üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesi gerekiyor. Bu düşüşle birlikte ons altın fiyatlarında yeniden yükselişler görebiliriz."
FED BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, küresel enflasyonun yavaşlayabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın yeniden faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı.
Tahvil piyasalarında da bu beklenti fiyatlandı. İki yıllık tahvil faizi %3,72'ye, 10 yıllık tahvil faizi ise %4,26'ya geriledi. Faizlerdeki düşüş, altın için destekleyici bir zemin oluşturuyor.