Viral Galeri Viral Liste BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025 | BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları ne zaman başlayacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025 | BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimini güncelledi. Yeni takvime göre, üstün yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre seçileceği bireysel değerlendirme süreci nisan ayında başlayacak. Adaylar, belirlenen tarihlerde yetenek sınavlarına katılarak Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleşme hakkı elde edebilecek. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:21
BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025 | BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları ne zaman başlayacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde ön değerlendirme aşaması tamamlanmak üzere. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel takvime göre, ön değerlendirme sürecinin ardından bireysel değerlendirme aşamasına geçilecek. İşte sınav takvimine dair merak edilenler...

BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025 | BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları ne zaman başlayacak?

Bireysel Değerlendirme Randevuları 17 Mart'ta Başlıyor

BİLSEM'e yerleşmek isteyen öğrenciler için kritik aşamalardan biri olan bireysel değerlendirme uygulamalarına yönelik randevular, 17-28 Mart tarihleri arasında oluşturulacak. Öğrenciler, belirlenen randevular doğrultusunda bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025 | BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları ne zaman başlayacak?

BİLSEM Bireysel Değerlendirmeleri Ne Zaman?

Yeni takvime göre bireysel değerlendirme uygulamaları 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025 | BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları ne zaman başlayacak?

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye tabi tutulacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025 | BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları ne zaman başlayacak?

BİLSEM Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin kayıt işlemleri, 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreç sonunda öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanacak.

FOTOĞRAFLAR:AA

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