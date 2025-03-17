BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025 | BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı takvimini güncelledi. Yeni takvime göre, üstün yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre seçileceği bireysel değerlendirme süreci nisan ayında başlayacak. Adaylar, belirlenen tarihlerde yetenek sınavlarına katılarak Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleşme hakkı elde edebilecek. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi