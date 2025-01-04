Beyin Jimnastiği | Bu fotoğrafındaki hatayı yalnızca keskin gözler fark edebiliyor

Belki bir çocuk pizza dilimini saklıyordur. Ya da masanın üzerindeki pizza, sanıldığı gibi dört dilim eksik değildir. Kim bilir, belki de görselde tamamen farklı bir hata vardır! Çözüm, yalnızca gözlem yeteneğinize ve yaratıcılığınıza bağlı.

İşte sonuç: Çocukların elinde 4 dilim pizza var ama pizza kutusundan sadece 3 dilim eksik.