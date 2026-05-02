Berdan Mardini servetini köyüne yatırdı: "Yüzlerce kişiye ekmek kapısı olacak"
Müzik dünyasının sevilen ismi Berdan Mardini, Mardin'de kurduğu 10 milyon dolarlık tesisle sanayi dünyasına hızlı bir giriş yaptı. İstihdam seferberliği başlatan Mardini'nin 78 haneli köyünde hayata geçirdiği dev projenin perde arkası ve tesiste üretilecekler herkesi şaşırttı.
Berdan Mardini'nin memleketi Mardin'e yaptığı 10 milyon dolarlık yatırım, magazin dünyasında büyük ses getirdi.
"VARIMI YOĞUNU BU İŞE KOYDUM"
Yatırım sürecinin hiç de kolay olmadığını belirten Mardini, bu hayali gerçekleştirmek için kişisel servetini gözden çıkardığını ifade etti. 2017 yılından beri her türlü engeli aşarak tesisi hayata geçiren sanatçı, projenin arkasındaki büyük fedakarlığı şu sözlerle özetledi:
"Varımı yoğunu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim. Yaklaşık 78 haneli bir köye bu yatırımı yaparken çevremdekiler 'Sen deli misin?' dedi ama ben üretim sevdamdan vazgeçmedim."
HEDEF: 500 KİŞİLİK İSTİHDAM VE KADIN GÜCÜ
Mardin'in bereketli topraklarında kurulan modern tesiste, gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi ürünler üretiliyor. Mardini'nin yatırımındaki en temel motivasyon, yerel halkın kendi toprağında doymasını sağlamak.
Sanatçı, özellikle kadınların iş hayatına katılımına büyük önem veriyor. Bizzat toprakla iç içe gül dikimi gerçekleştiren ve üretim sürecini takip eden Berdan Mardini, memleketine olan bağlılığını şu sözlerle noktaladı:
''Köyden şehre göçü azaltmak istiyoruz. İnsanlar kendi toprağında mutlu olsun istiyorum. Önceliğim kadın istihdamını arttırmaktı. '5000 yıl sonra Mezopotamya bölgesinde ve ülkemizin Mardin'ine geri gelen, ana vatanına geri getirdiğimiz Rosa Damascena bu güzel gülleri, bu gül yüzlü kadınlar toplayacak. 450-500 kişi çalışacak. Ülkeme sadece şarkılarımla değil kazandırmak için de çalışacağım.''
İLK MAĞZASINI DA AÇMIŞTI!
7 yıl önce temelini attığı kozmetik işini sonunda hayata geçiren başarılı sanatçı Berdan Mardini, ilk mağazasını açmıştı.