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Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı? Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler

Müslümanlar, her yıl büyük bir heyecanla Ramazan ayını beklerken, bu manevi yolculuğun başlangıcı sayılan Berat Kandili, ruhsal arınma ve af dileme fırsatı sunar. Berat gecesi, insanın gönlünü arındırdığı, Allah'a tövbe ettiği ve dualarını samimiyetle sunduğu önemli bir zaman dilimidir. Bu özel gecenin ihyası, Müslümanlar için derin bir anlam taşır ve birçok faziletle doludur.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:54
Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı? Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler

Berat Kandili, müminler için sadece bir gece değil aynı zamanda ruhsal arınma ve tövbe etme fırsatıdır. Bu özel gece, Allah'ın rahmetinin kapılarını araladığının ve günahların bağışlanmasının temennisiyle insanları manevi olarak yenileyen bir zaman dilimidir. Berat Arapçadaki anlamıyla "kurtuluş" ve "af" anlamına gelir ve bu gece, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal huzurun pekiştiği kalpten tövbe edilip Allah'a yönelinen bir dönüm noktasıdır.

Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı? Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler

Berat Gecesinin Önemi ve Manevi Yükü

Berat, Arapça bir kelime olup, "berat etmek" yani "kurtulmak, af olmak" anlamına gelir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği, kullarının günahlarının bağışlandığı, dualarının kabul olduğu bir zaman dilimidir. Berat gecesi, insanın nefsini sorguladığı, yaptığı hatalardan dolayı tövbe ettiği ve Allah'tan af dilediği bir gecedir. Aynı zamanda Ramazan ayına hazırlık mahiyetinde olup, müminleri manen arındırarak, Ramazan'a ruhen daha yakın hale getirir.

13 Şubat 2025, Perşembe günü idrak edilecek olan Berat Kandili, tüm Müslümanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu gece, Allah'ın rahmetine ve mağfiretine sığınmak, geçmişin hatalarını telafi etmek ve kalp temizliği yapmak için kaçırılmaması gereken bir andır.

Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı? Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler

Berat Kandili'nin İhyası Nasıl Olur?

Berat gecesinin ihyası, bir dizi manevi pratikle yapılır. Öncelikle, bu geceyi namaz, dua ve Kur'an-ı Kerim ile geçirerek Allah'a yakınlaşmak gerekir. Akşam namazının ardından özellikle Şaban ayının 15. gecesinde, Yasin suresi üç defa okunur ve her birinde Berat duası yapılır. Bu duası ve diğer dualarla Allah'tan af dilenir ve rahmeti istenir.

Berat gecesinde, müminler sadece bireysel olarak değil, tüm insanlık için dua ederler. Dualar; insanlar, İslam alemi, tüm dünya için barış, huzur ve esenlik dilemek amacıyla yönlendirilir. Aşağıda, Berat gecesinde okunabilecek dua örneğini bulabilirsiniz:

"Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah'ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!"

Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı? Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler

Berat gecesi yapılacaklar

◾ Allah-u Teala (CC) şöyle buyurur:

"O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir." (Şûrâ, 25)

◾ Berat gecesinin ihyası için Peygamber Efendimiz (SAV) de şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?' buyurur."

Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı? Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler

BERAT GECESİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER

Namaz kılmak
Kaza namazı kılmak
Tesbih çekmek
Kur'an okumak
Dua etmek
Oruç tutmak
Sadaka vermek

Peygamber Efendimiz (SAV) Berat gecesinde nasıl dua ederdi?

Peygamber Efendimiz (SAV) Berat gecesinde, "Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ" duasını okurdu. "Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder."

"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi."
(İbni Asakir)

"Allahü teâlâ, Şabanın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder."
(İbni Mace)

"Allahü teâlâ Berat gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindarları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez."
(Taberani, Beyheki)

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