Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı? Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler

Berat Gecesinin Önemi ve Manevi Yükü

Berat, Arapça bir kelime olup, "berat etmek" yani "kurtulmak, af olmak" anlamına gelir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği, kullarının günahlarının bağışlandığı, dualarının kabul olduğu bir zaman dilimidir. Berat gecesi, insanın nefsini sorguladığı, yaptığı hatalardan dolayı tövbe ettiği ve Allah'tan af dilediği bir gecedir. Aynı zamanda Ramazan ayına hazırlık mahiyetinde olup, müminleri manen arındırarak, Ramazan'a ruhen daha yakın hale getirir.

13 Şubat 2025, Perşembe günü idrak edilecek olan Berat Kandili, tüm Müslümanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu gece, Allah'ın rahmetine ve mağfiretine sığınmak, geçmişin hatalarını telafi etmek ve kalp temizliği yapmak için kaçırılmaması gereken bir andır.