Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı? Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler
Müslümanlar, her yıl büyük bir heyecanla Ramazan ayını beklerken, bu manevi yolculuğun başlangıcı sayılan Berat Kandili, ruhsal arınma ve af dileme fırsatı sunar. Berat gecesi, insanın gönlünü arındırdığı, Allah'a tövbe ettiği ve dualarını samimiyetle sunduğu önemli bir zaman dilimidir. Bu özel gecenin ihyası, Müslümanlar için derin bir anlam taşır ve birçok faziletle doludur.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:54