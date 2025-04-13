BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD'dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 2025 Süper Lig sezonunda yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Taraftarların dört gözle beklediği bu dev maçın tarihi ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi