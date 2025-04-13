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BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD'dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir? 

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 2025 Süper Lig sezonunda yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Taraftarların dört gözle beklediği bu dev maçın tarihi ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 15:46
BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD’dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir?

beIN Sports'ta Tek Maç Satın Alınabilir Mi?

beIN Connect üzerinden tek maç satın alma imkanı bulunmuyor. beIN Connect kullanıcıları, sadece platformun sunduğu spor paketlerinden birini satın alarak maçları izleyebiliyor.

BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD’dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir?

Süper Lig maçlarını tek tek satın almak isteyenler ilgili paketlerden birine abone olmak durumunda.

BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD’dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir?

TOD TV'de Tek Maç Satın Alınabilir Mi?

Diğer popüler yayın platformlarından TOD TV de Süper Lig maçlarını izlemek isteyen futbol severler için bir seçenek sunuyor. Ancak TOD TV, beIN Sports gibi tek maç satın alma seçeneği sunmuyor.

BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD’dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir?

Kullanıcılar, farklı paketler üzerinden Süper Lig maçlarına erişebiliyor. TOD TV, sezonluk ve aylık ödeme seçenekleriyle çeşitli paketler sunarak futbol severlere Süper Lig maçlarını izleme imkanı tanıyor. İşte TOD TV'nin sunduğu bazı paketler:

BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD’dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir?

2'si 1 Arada Süper Dolu Paketi: 299,00 TL Aylık (12 taksitle)

Sezonluk Süper Dolu Paketi: 299,00 TL Aylık (3 taksitle)

Sezonluk Taraftar Paketleri: 229,00 TL Aylık (3 taksitle)

Aylık Ödemeli Süper Lig Paketi: 790,00 TL Aylık (Süper Lig maçları ve ödüllü diziler, filmler dahil)

Her iki platformun da sunduğu paketler kullanıcıların Süper Lig heyecanını kesintisiz bir şekilde takip edebilmesini sağlıyor. Ancak tek maç satın almak isteyenler için bu seçeneklerin mevcut olmadığını belirtmekte fayda var.

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