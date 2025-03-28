Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri

2025 Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala bayram hazırlıklarına başladı. Vatandaşlar marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi gibi market zincirlerinin bayram boyunca hangi saatlerde hizmet vereceği araştırılıyor. Bayram günü olası eksiklerini gidermek isteyenler "Bayramda marketler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi