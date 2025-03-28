Viral Galeri Viral Liste Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri

2025 Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala bayram hazırlıklarına başladı. Vatandaşlar marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi gibi market zincirlerinin bayram boyunca hangi saatlerde hizmet vereceği araştırılıyor. Bayram günü olası eksiklerini gidermek isteyenler "Bayramda marketler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 18:14 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 18:18
Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri

Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Bu dönemde vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında, zincir marketlerin bayramda açık olup olmayacağı ve hangi saatlerde hizmet vereceği geliyor.

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri

29 Mart Cumartesi günü olan arefe gününde tüm zincir marketler normal çalışma saatleriyle hizmet verecek. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri sabah 09.00'da açılıp akşam 21.00'e kadar açık olacak.

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri

Bayramda Marketler Açık mı?


Geçmiş yıllara bakıldığında Ramazan Bayramı'nın 1. gününde tüm zincir marketler kapalı olurken, bayramın 2. ve 3. gününde çalışmaya devam ettiği görülüyor.

Resmi tatil sürecinde marketlerin açılış ve kapanış saatleri, bulundukları ilin konumuna ve mağaza yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. En doğru bilgi için alışveriş yapacağınız marketin müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri

Zincir Marketlerin Genel Çalışma Saatleri


A101

Aktüel market zincirlerinden A101 haftanın 7 günü 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri

Tarım Kredi Kooperatif

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, sabah 09:00 itibariyle kapılarını müşterilerine açıyor. Tüm hafta boyunca saat 21:00'a kadar hizmet veriyor.

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