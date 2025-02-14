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Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler için bankalar arasında promosyon yarışı hız kazandı! Bankalar, emekli maaşı alan müşterileri kendilerine çekmek için promosyon kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kamu bankaları 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyonlar sunarken, özel bankalarda bu rakam 25.000 TL'ye kadar yükseliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte promosyon tutarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.02.2025 16:52
Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükselmesi ile birlikte bankalar arasındaki rekabet arttı. Promosyon kampanyaları bankadan bankaya değişiklik gösterirken, vatandaşlar en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı.

Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar, maaşlarını en az üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü sağlayan emeklilere promosyon tekliflerine ek olarak çeşitli kampanyalardan yararlanma fırsatı sunuyor. Faizsiz kredi, ek hesap, bonus para gibi özel avantajlar ile dikkat çekiyor. İşte banka banka promosyon tutarları ve ek kampanyalar…

Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Banka Banka Promosyon Teklifleri


ING

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar 25.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı kazanıyor. Aynı zamanda, "Cebimdeki Danışman" hizmetiyle bankacılık işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahip oluyor.

Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Akbank

Akbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, 2.500 TL değerinde chip-para kazanma şansı da veriyor. Böylece toplamda 17.500 TL'lik avantajlı bir kampanya sağlanıyor.

Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İş Bankası

İş Bankası, emekli maaşını şubesine taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ayrıca, aidatsız Maximum Kart sahibi olma ve diğer banka ATM'lerinden ayda iki kez ücretsiz nakit çekme ayrıcalığı da sağlanıyor.

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