Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler için bankalar arasında promosyon yarışı hız kazandı! Bankalar, emekli maaşı alan müşterileri kendilerine çekmek için promosyon kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kamu bankaları 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyonlar sunarken, özel bankalarda bu rakam 25.000 TL'ye kadar yükseliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte promosyon tutarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi