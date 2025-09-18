Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Gizli ifadeyi sızdıran polislere hapis istemi

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilmişti. Cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadeleri zanlıya sızdıran 2 polis memuru hakkında dava açıldı.

