ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de 10. bölüm! Doğan ve Çağla adaletin peşinde
ATV ekranlarında yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken A.B.İ., yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizi, 17 Mart Salı akşamı saat 20.00'de 10. bölümüyle ATV'de izleyiciyle buluşacak.
Gerilimin dozunun giderek arttığı dizinin yeni bölümünde, Doğan ve Çağla'nın hem adalet arayışı hem de büyük bir komplonun izini sürmesi ekranlara damga vuracak.
DOĞAN ZAMANLA YARIŞIYOR
Yeni bölümde izleyicileri nefes kesen bir sahne bekliyor. Doğan, ağır yaralanan abisi Sinan'ı hayatta tutabilmek için zamanla yarışır. Doktorlar umudunu kesmişken Doğan son bir hamleyle kardeşini hayata döndürmeyi başarır.
Ancak Sinan'ın durumu hâlâ kritik ve tehlike geçmiş değildir. Hastanede verilen yaşam mücadelesi, aileyi ve Doğan'ı derinden sarsar.
DOĞAN'DAN YILMAZ'A SERT YÜZLEŞME
Bombayı yerleştiren kişinin teslim olması gerilimi bitirmez. Doğan, bunun yalnızca bir kurgu olduğuna inanır ve gerçek sorumluların peşine düşer.
Şüphelerin odağındaki isim ise Yılmaz'dır.
İkili arasında yaşanan sert yüzleşmede Yılmaz, Tahir'e olan bağlılığını açıkça dile getirir. Doğan ise saldırının arkasındaki gerçek isimleri ortaya çıkarmaya kararlıdır.