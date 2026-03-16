ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de 10. bölüm! Doğan ve Çağla adaletin peşinde

YALIDA BÜYÜK SIR: TAHİR KOMADAN UYANDI Dizinin yeni bölümünde izleyiciyi şaşırtacak bir gerçek de ortaya çıkıyor. Yalıda saklanan büyük sır, olayların seyrini değiştirecek. Tahir aslında komadan uyanmıştır. Ancak bunu kimsenin öğrenmesini istemez.

Geçmişteki günahların ve kara kutudaki sırların ortaya çıkmasından korkan Tahir, perde arkasında kalmayı tercih eder ve tüm planları gizlice yönetmeye devam eder.

DOĞAN VE ÇAĞLA: ADALET MÜCADELESİ Tüm bu karmaşanın ortasında Doğan ve Çağla için zor bir süreç başlar. İkili hem saldırının arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak hem de birbirlerine tutunarak ayakta kalmak zorundadır. Adalet arayışı ve duygusal gerilim, dizinin yeni bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

YILDIZ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.