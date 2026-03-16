CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de 10. bölüm! Doğan ve Çağla adaletin peşinde

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV ekranlarında yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken A.B.İ., yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizi, 17 Mart Salı akşamı saat 20.00'de 10. bölümüyle ATV'de izleyiciyle buluşacak.

Gerilimin dozunun giderek arttığı dizinin yeni bölümünde, Doğan ve Çağla'nın hem adalet arayışı hem de büyük bir komplonun izini sürmesi ekranlara damga vuracak.

DOĞAN ZAMANLA YARIŞIYOR

Yeni bölümde izleyicileri nefes kesen bir sahne bekliyor. Doğan, ağır yaralanan abisi Sinan'ı hayatta tutabilmek için zamanla yarışır. Doktorlar umudunu kesmişken Doğan son bir hamleyle kardeşini hayata döndürmeyi başarır.

Ancak Sinan'ın durumu hâlâ kritik ve tehlike geçmiş değildir. Hastanede verilen yaşam mücadelesi, aileyi ve Doğan'ı derinden sarsar.

DOĞAN'DAN YILMAZ'A SERT YÜZLEŞME

Bombayı yerleştiren kişinin teslim olması gerilimi bitirmez. Doğan, bunun yalnızca bir kurgu olduğuna inanır ve gerçek sorumluların peşine düşer.

Şüphelerin odağındaki isim ise Yılmaz'dır.

İkili arasında yaşanan sert yüzleşmede Yılmaz, Tahir'e olan bağlılığını açıkça dile getirir. Doğan ise saldırının arkasındaki gerçek isimleri ortaya çıkarmaya kararlıdır.

YALIDA BÜYÜK SIR: TAHİR KOMADAN UYANDI

Dizinin yeni bölümünde izleyiciyi şaşırtacak bir gerçek de ortaya çıkıyor.

Yalıda saklanan büyük sır, olayların seyrini değiştirecek. Tahir aslında komadan uyanmıştır. Ancak bunu kimsenin öğrenmesini istemez.

Geçmişteki günahların ve kara kutudaki sırların ortaya çıkmasından korkan Tahir, perde arkasında kalmayı tercih eder ve tüm planları gizlice yönetmeye devam eder.

DOĞAN VE ÇAĞLA: ADALET MÜCADELESİ

Tüm bu karmaşanın ortasında Doğan ve Çağla için zor bir süreç başlar.

İkili hem saldırının arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak hem de birbirlerine tutunarak ayakta kalmak zorundadır. Adalet arayışı ve duygusal gerilim, dizinin yeni bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

YILDIZ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Serkay Tütüncü, Şahin Kendirci, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

Gerilim, sırlar ve adalet mücadelesiyle dikkat çeken A.B.İ., yeni bölümüyle Salı akşamı ATV ekranlarında olacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin