A.B.İ rakip tanımıyor: Reytinglerde yine rekor kırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ. dizisi, dokuzuncu bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlerken, reyting listelerinde de rakip tanımadı.

ATV ekranlarında fırtınalar estiren A.B.İ., 9'uncu bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tüm reyting gruplarında rakiplerini geride bırakan dizi, TOTAL'de 7.23, AB'de 5.19 ve ABC1'de 6.89'luk oranlarıyla Salı gecesinin tartışmasız lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İşte Salı gecesine damga vuran o sonuçlar...

Tüm reyting gruplarında birinci dizi A.B.İ. 🔥

TOTAL: 7.23
AB: 5.19
20+ABC1: 6.89

9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaynak: ATV

Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder.

Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır.

Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir.

Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur.

Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar.

Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.

Yeni bölüm Salı 20:00'de atv'de!

