A.B.İ rakip tanımıyor: Reytinglerde yine rekor kırdı
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ. dizisi, dokuzuncu bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlerken, reyting listelerinde de rakip tanımadı.
ATV ekranlarında fırtınalar estiren A.B.İ., 9'uncu bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tüm reyting gruplarında rakiplerini geride bırakan dizi, TOTAL'de 7.23, AB'de 5.19 ve ABC1'de 6.89'luk oranlarıyla Salı gecesinin tartışmasız lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
İşte Salı gecesine damga vuran o sonuçlar...
Tüm reyting gruplarında birinci dizi A.B.İ. 🔥
TOTAL: 7.23
AB: 5.19
20+ABC1: 6.89
9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder.
Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır.