Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması "Var Mısın Yok Musun"da bu hafta iki çocuk annesi Aşkın Dilürü yarışmacı koltuğuna oturdu. Sosyal medya içerik üreticisi olan Aşkın, fit görüntüsü ve güzelliğiyle dikkat çekerken hayatı da merak konusu oldu. Yarışmanın ardından bir teşekkür mesajı yayınlayan Aşkın'ın sosyal medya paylaşımları ilgi gördü.

ATV ekranlarının soluksuz izlenen yarışma programı "Var Mısın Yok Musun"da bu hafta heyecan zirveye ulaştı. Yarışmacı koltuğuna oturan ve performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de izleyenleri büyüleyen Aşkın Dilürü, programın en çok konuşulan ismi oldu.

4 Ağustos 1991 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen ve aslen Bingöllü olan Aşkın Dilürü, zorluklarla dolu bir çocukluk dönemi geçirdi. Anne ve babasının küçük yaşta ayrılmasının ardından annesinin büyük emekleriyle büyüyen Dilürü, bugün en büyük ilham kaynağının annesi olduğunu ifade etti.

NE KADAR KAZANDI? Hayat mücadelesini başarıyla sürdüren Aşkın, kariyerine dijital dünyada içerik üreticisi olarak devam ediyor. "Var Mısın Yok Musun" stüdyosunda heyecan dolu anlar yaşayan Aşkın Dilürü, oyunun sonunda stratejik bir hamle yaparak 215 bin TL'lik teklifi kabul etti. Dilürü'nün bu kararı stüdyoda alkışlarla karşılanırken, kutusundan 10 bin TL çıktı. KUTUDAN ÇIKAN RAKAM HERKESİ ŞAŞIRTTI

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI Yarışma sonrası güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Dilürü, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Instagram'da 102 bin takipçisi bulunan başarılı isim, günlük yaşamından ve iş hayatından karelerle takipçileriyle etkileşimini sürdürüyor.