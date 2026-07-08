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Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması "Var Mısın Yok Musun"da bu hafta iki çocuk annesi Aşkın Dilürü yarışmacı koltuğuna oturdu. Sosyal medya içerik üreticisi olan Aşkın, fit görüntüsü ve güzelliğiyle dikkat çekerken hayatı da merak konusu oldu. Yarışmanın ardından bir teşekkür mesajı yayınlayan Aşkın'ın sosyal medya paylaşımları ilgi gördü.

Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş 1

ATV ekranlarının soluksuz izlenen yarışma programı "Var Mısın Yok Musun"da bu hafta heyecan zirveye ulaştı. Yarışmacı koltuğuna oturan ve performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de izleyenleri büyüleyen Aşkın Dilürü, programın en çok konuşulan ismi oldu.

Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş 2

4 Ağustos 1991 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen ve aslen Bingöllü olan Aşkın Dilürü, zorluklarla dolu bir çocukluk dönemi geçirdi. Anne ve babasının küçük yaşta ayrılmasının ardından annesinin büyük emekleriyle büyüyen Dilürü, bugün en büyük ilham kaynağının annesi olduğunu ifade etti.

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Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş 3

NE KADAR KAZANDI?

Hayat mücadelesini başarıyla sürdüren Aşkın, kariyerine dijital dünyada içerik üreticisi olarak devam ediyor.

"Var Mısın Yok Musun" stüdyosunda heyecan dolu anlar yaşayan Aşkın Dilürü, oyunun sonunda stratejik bir hamle yaparak 215 bin TL'lik teklifi kabul etti. Dilürü'nün bu kararı stüdyoda alkışlarla karşılanırken, kutusundan 10 bin TL çıktı.

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Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş 4

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Yarışma sonrası güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Dilürü, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Instagram'da 102 bin takipçisi bulunan başarılı isim, günlük yaşamından ve iş hayatından karelerle takipçileriyle etkileşimini sürdürüyor.

Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş 5

Dilürü, ekran başındaki izleyicilerden gelen yoğun ilgi karşısında sessiz kalmadı. Instagram hesabından bir video yayınlayan Dilürü, yarışma süresince kendisini destekleyen ve güzel yorumlarını esirgemeyen tüm takipçilerine teşekkür etti.

Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş 6

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YAKIN TAKİBE ALINDI

Günlük yaşam ve iş hayatına dair karelerle geniş bir kitleye hitap eden Aşkın Dilürü, "Var Mısın Yok Musun" macerasıyla takipçi sayısını ve etkileşimini de hızla artırdı.

Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş 7

KENDİ MARKASININ MANKENLİĞİNİ YAPIYOR

ASKCO isimli kendisine ait bir butiği bulunan Aşkın Dilürü, markasının kıyafetlerini de bizzat kendisi tanıtıyor. Ürünlerin modelliğini yapan Aşkın, fit görüntüsü ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Aşkın Dilürü güzelliğiyle dikkat çekti! Meğer kendi işinin patronuymuş 8

Aşkın Dilürü'nün sosyal medya paylaşımlarını görenler, "kim der 2 çocuk annesi" demeden geçemiyor. Yarışmayla adını geniş kitlelere duyuran Aşkın'ın paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

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