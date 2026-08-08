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Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sıcak hava yalnızca vücudu değil, dikkat, öğrenme ve karar verme süreçlerini de etkileyebiliyor. İnsanlar ve farklı hayvan türleri üzerinde yapılan çalışmalar, yüksek sıcaklıklarda bilişsel performansın düşebildiğini ve bazı saldırgan davranışların daha sık görülebildiğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, etkinin türlere ve koşullara göre değiştiğini vurguluyor.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 1

Yüksek sıcaklıkların zihinsel performans üzerindeki etkisi hem insanlarda hem de hayvanlarda ölçülebiliyor. Çalışmalar; sıcak ortamların öğrenme, hafıza, dikkat ve karar verme becerilerini zorlayabildiğini, bazı türlerde ise saldırgan davranışlarla birlikte görülebildiğini gösteriyor.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 2

SICAKLIK ARTTIKÇA ZİHİNSEL PERFORMANS ZORLANABİLİYOR

Aşırı sıcaklarda vücut, iç sıcaklığı dengede tutabilmek için daha fazla kaynak kullanıyor. Bilimsel çalışmalar, bu koşulların bazı durumlarda dikkat, hafıza, öğrenme ve problem çözme performansıyla birlikte değişebildiğini gösteriyor.

İnsanlar üzerinde yürütülen araştırmalarda da sıcak ortamlarla bilişsel performans arasında bağlantılar bulundu. Swinburne Teknoloji Üniversitesi ve Avustralya Savunma Bilim ve Teknoloji Kurumu araştırmacılarının 2001'de yayımladığı çalışmada, sıcaklık stresi altındaki katılımcılarda çalışma belleği, bilgi tutma ve bilgi işleme performansında düşüşler gözlendi.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 3

Eğitim alanındaki geniş ölçekli araştırmalar da benzer bir tabloya işaret ediyor. ABD'de yapılan ve 2020'de yayımlanan bir çalışmada, daha sıcak okul dönemlerinin öğrencilerin sınav performansıyla olumsuz yönde ilişkili olduğu belirlendi. Klima kullanımının ise sıcaklığın öğrenme üzerindeki olumsuz etkisini önemli ölçüde azalttığı görüldü.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 4

SICAK HAVADA SALDIRGAN DAVRANIŞLAR DAHA SIK GÖRÜLEBİLİYOR

Bilimsel veriler, yüksek sıcaklıkların bazı canlılarda saldırgan davranışlarla da ilişkili olabileceğini gösteriyor.

ABD'nin sekiz kentindeki yaklaşık 70 bin köpek ısırma vakasını inceleyen 2023 tarihli bir araştırmada, sıcak ve güneşli günlerde köpek ısırıklarının daha sık kaydedildiği görüldü. Yaklaşık 32 derecelik günlerde riskin, yaklaşık 16 derecelik günlere kıyasla yüzde 10 daha yüksek olduğu hesaplandı.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 5

Araştırmacılar bunun doğrudan köpeklerin sıcaklık nedeniyle saldırganlaşması anlamına gelmediğini belirtiyor. İnsan ve hayvan davranışındaki değişiklikler ile çevresel koşulların birlikte rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 6

SICAK HAVA HAYVANLARIN ÖĞRENME VE DAVRANIŞINI DA ETKİLİYOR

Farklı hayvan türleri üzerinde yapılan araştırmalar, sıcaklığın öğrenme, hafıza, problem çözme ve tehlikeye tepki verme gibi yaşamsal becerileri zorlayabildiğini de gösteriyor.

Proceedings of the Royal Society B'de 2023 yılında yayımlanan araştırmada, Güney Afrika'daki yabani güney alaca babbler kuşlarının bilişsel performansı farklı sıcaklıklarda incelendi. Test sırasında maksimum sıcaklığın 38 dereceyi aşması halinde kuşların bir yiyecek ödülüyle belirli bir işareti ilişkilendirmeyi öğrenmek için ortalama iki kat daha fazla denemeye ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 7

Benzer bir sonuç böceklerde de elde edildi. Stockholm Üniversitesi araştırmacılarının 2022'de Global Change Biology dergisinde yayımladığı çalışmada, yaban arıları kısa süreli olarak sıcak hava dalgasını taklit eden sıcaklıklara maruz bırakıldı. Yüksek sıcaklığın arıların çağrışımsal öğrenme ve kısa süreli hafıza performansını belirgin biçimde düşürdüğü tespit edildi.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 8

ETKİ SADECE HAYVANLARLA SINIRLI DEĞİL

Yüksek sıcaklığın insan sağlığı ve davranışları üzerindeki etkisini inceleyen geniş ölçekli çalışmalar da bulunuyor. JAMA Psychiatry'de 2022 yılında yayımlanan araştırmada, ABD'de 2,2 milyondan fazla kişinin yaklaşık 3,5 milyon acil servis başvurusu incelendi. Araştırmacılar, aşırı sıcak günlerde ruh sağlığıyla ilişkili acil servis başvurularının daha yüksek olduğunu belirledi.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 9

Sıcaklığın uzun vadeli etkilerine ilişkin dikkat çeken bir başka çalışma ise Science Advances'ta 2025 yılında yayımlandı. Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, 56 yaş ve üzerindeki 3 bin 686 yetişkinin verilerini inceleyerek yaşanılan bölgelerdeki sıcak gün sayısı ile epigenetik yaşlanma göstergelerini karşılaştırdı. Araştırmada, daha fazla sıcak güne maruz kalmanın hızlanmış biyolojik yaşlanmayla ilişkili olduğu saptandı.

Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor 10

SICAK HAVANIN ZİHİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sıcak hava karar verme yetisini etkiler mi?
Araştırmalar yüksek sıcaklığın bazı koşullarda karar verme ve bilişsel performansı zorlayabildiğini gösteriyor. Etkinin düzeyi sıcaklık, maruz kalma süresi ve kişisel koşullara göre değişebiliyor.
Sıcak hava hafızayı etkiler mi?
Yüksek sıcaklık ile hafıza performansındaki düşüş arasında bağlantı bulan çalışmalar bulunuyor. Benzer etkiler hem insanlarda hem de laboratuvar ve hayvan çalışmalarında inceleniyor.
Sıcak hava insanları saldırganlaştırır mı?
Yüksek sıcaklık ile bazı saldırgan ve şiddet içeren davranışların daha sık görülmesi arasında istatistiksel ilişkiler saptandı. Ancak bu ilişki tek başına sıcaklığın doğrudan saldırganlığa neden olduğunu kanıtlamıyor.
Sıcak hava hayvanların davranışlarını değiştirir mi?
Evet, farklı türler üzerinde yapılan araştırmalarda sıcaklık yükseldiğinde beslenme, öğrenme, tehlikeyi algılama ve saldırganlık davranışlarında değişiklikler görüldü. Etkinin biçimi hayvan türüne ve çevresel koşullara göre farklılaşıyor.
Sıcak hava hayvanların öğrenmesini etkiler mi?
Bazı kuş, arı ve balık çalışmalarında yüksek sıcaklığın öğrenme ve problem çözme performansını düşürdüğü görüldü. Özellikle çevre sıcaklığıyla vücut sıcaklığı doğrudan değişen türlerin daha hassas olabileceği değerlendiriliyor.
Sıcaklığın hayvanlar üzerindeki etkisi insanları da etkiler mi?
Etkileyebilir. Tozlaştırıcıların öğrenme ve yön bulma becerilerinin bozulması gibi değişiklikler bitkilerin çoğalmasını ve tarımsal üretimi dolaylı olarak etkileyebilir.
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