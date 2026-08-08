Sıcak hava zihni nasıl etkiliyor? Araştırmalar öğrenme, hafıza, karar verme ve saldırgan davranışlarda değişime işaret ediyor

Sıcak hava yalnızca vücudu değil, dikkat, öğrenme ve karar verme süreçlerini de etkileyebiliyor. İnsanlar ve farklı hayvan türleri üzerinde yapılan çalışmalar, yüksek sıcaklıklarda bilişsel performansın düşebildiğini ve bazı saldırgan davranışların daha sık görülebildiğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, etkinin türlere ve koşullara göre değiştiğini vurguluyor.

Yüksek sıcaklıkların zihinsel performans üzerindeki etkisi hem insanlarda hem de hayvanlarda ölçülebiliyor. Çalışmalar; sıcak ortamların öğrenme, hafıza, dikkat ve karar verme becerilerini zorlayabildiğini, bazı türlerde ise saldırgan davranışlarla birlikte görülebildiğini gösteriyor.

SICAKLIK ARTTIKÇA ZİHİNSEL PERFORMANS ZORLANABİLİYOR Aşırı sıcaklarda vücut, iç sıcaklığı dengede tutabilmek için daha fazla kaynak kullanıyor. Bilimsel çalışmalar, bu koşulların bazı durumlarda dikkat, hafıza, öğrenme ve problem çözme performansıyla birlikte değişebildiğini gösteriyor. İnsanlar üzerinde yürütülen araştırmalarda da sıcak ortamlarla bilişsel performans arasında bağlantılar bulundu. Swinburne Teknoloji Üniversitesi ve Avustralya Savunma Bilim ve Teknoloji Kurumu araştırmacılarının 2001'de yayımladığı çalışmada, sıcaklık stresi altındaki katılımcılarda çalışma belleği, bilgi tutma ve bilgi işleme performansında düşüşler gözlendi.

Eğitim alanındaki geniş ölçekli araştırmalar da benzer bir tabloya işaret ediyor. ABD'de yapılan ve 2020'de yayımlanan bir çalışmada, daha sıcak okul dönemlerinin öğrencilerin sınav performansıyla olumsuz yönde ilişkili olduğu belirlendi. Klima kullanımının ise sıcaklığın öğrenme üzerindeki olumsuz etkisini önemli ölçüde azalttığı görüldü.

SICAK HAVADA SALDIRGAN DAVRANIŞLAR DAHA SIK GÖRÜLEBİLİYOR Bilimsel veriler, yüksek sıcaklıkların bazı canlılarda saldırgan davranışlarla da ilişkili olabileceğini gösteriyor. ABD'nin sekiz kentindeki yaklaşık 70 bin köpek ısırma vakasını inceleyen 2023 tarihli bir araştırmada, sıcak ve güneşli günlerde köpek ısırıklarının daha sık kaydedildiği görüldü. Yaklaşık 32 derecelik günlerde riskin, yaklaşık 16 derecelik günlere kıyasla yüzde 10 daha yüksek olduğu hesaplandı.