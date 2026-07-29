Türkiye'de ortalama ömür kaç yıl belli oldu! İşte kadınlar ile erkekler arasında dikkat çeken fark

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2023-2025" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre 2022-2024 döneminde 78,1 yıl olarak hesaplanmıştı. Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,7 yıl olurken, bu süre erkekler için 62,1 yıl, kadınlar için 67,3 yıl olarak hesaplandı. Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 50,3 yıl olan kalan yaşam süresi erkeklerde 47,8 yıl, kadınlarda 52,7 yıl olarak belirlendi.

Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 31,3 yıl olurken, bu süre erkeklerde 29 yıl, kadınlarda 33,4 yıl olarak tespit edildi.

Türkiye'de 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,4 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,7 yılı, kadınlarda 20 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTINCA YAŞAM SÜRESİ UZADI Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde, bu düzey yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyiyle birlikte beklenen yaşam süresinin arttığı tespit edildi.