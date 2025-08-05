Viral Galeri Viral Liste AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavı için son dönemece girildi. 30 Haziran'da başlayan yaz okulu sürecinin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler gözlerini artık sınav tarihine çevirdi. Sınav tarihleri belli oldu. Sınav yerleri ve giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih ise merak konusu. Peki AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 10:27
AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgulama ekranı

2025 yılı AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım sürerken, binlerce öğrenci sınav öncesinde sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Yaz okulu kayıt sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini Anadolu Üniversitesi'nin duyurularına çevirmiş durumda. Peki sınav giriş yerleri belli oldu mu? Giriş belgelerine nasıl ulaşılır? İşte merak edilenler…

AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 akademik takvimine göre, yaz okulunda eğitim gören öğrenciler 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yüz yüze sınava girecek. Sınavlar yalnızca önceden seçilen merkezlerde gerçekleştirilecek. Bu nedenle tercih sürecini kaçıran öğrencilerin farklı bir merkezde sınava girme imkanı bulunmuyor.

AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgulama ekranı

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

AÖF yaz okulu sınavı için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav belgelerinin Ağustos ayının ilk haftasında Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden erişime açılması bekleniyor. Sınava katılım için sınav giriş belgesinin mutlaka yanında bulundurulması gerekiyor.

AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgulama ekranı

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav giriş belgeleri açıklandığında, öğrenciler sisteme giriş yaparak belgeyi görüntüleyebilecek ve yazıcıdan çıktısını alabilecek. Belge üzerinde sınav merkezi, salon ve oturum bilgileri detaylı şekilde yer alacak. Sınava girerken bu belgenin ve geçerli bir kimlik belgesinin yanınızda bulunması zorunlu olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA