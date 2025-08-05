AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 akademik takvimine göre, yaz okulunda eğitim gören öğrenciler 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yüz yüze sınava girecek. Sınavlar yalnızca önceden seçilen merkezlerde gerçekleştirilecek. Bu nedenle tercih sürecini kaçıran öğrencilerin farklı bir merkezde sınava girme imkanı bulunmuyor.