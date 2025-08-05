AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavı için son dönemece girildi. 30 Haziran'da başlayan yaz okulu sürecinin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler gözlerini artık sınav tarihine çevirdi. Sınav tarihleri belli oldu. Sınav yerleri ve giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih ise merak konusu. Peki AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 10:27