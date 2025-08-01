1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası satışta

Perakende zincirlerinden BİM, Ağustos ayının ilk haftasında da alışveriş tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Sıcak havaların etkisini artırdığı bu dönemde serinleme çözümleri ve ev yaşamını kolaylaştıracak teknolojik ürünlerle donatılmış 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Portatif klima ve mutfak ekipmanları bu haftanın en dikkat çekenleri arasında yer alıyor. Peki ayın ilk aktüel kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte 1 Ağustos indirimli aktüel katalog listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi