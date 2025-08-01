Viral Galeri Viral Liste 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası satışta

1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası satışta

Perakende zincirlerinden BİM, Ağustos ayının ilk haftasında da alışveriş tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Sıcak havaların etkisini artırdığı bu dönemde serinleme çözümleri ve ev yaşamını kolaylaştıracak teknolojik ürünlerle donatılmış 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Portatif klima ve mutfak ekipmanları bu haftanın en dikkat çekenleri arasında yer alıyor. Peki ayın ilk aktüel kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte 1 Ağustos indirimli aktüel katalog listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 17:25 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:28
1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası

Her hafta milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen BİM aktüel ürün kataloğu, 1 Ağustos Cuma itibarıyla yeni fırsatlarla raflarda yerini aldı. Bu haftaki katalogda yaz sıcaklarını dindirecek portatif klima, çocukları sevindirecek akülü araba çeşitleri ve mutfakta işleri kolaylaştıracak teknolojik cihazlar ön plana çıkıyor. Ürünler sınırlı stoklarla mağazalarda yer alıyor. İşte 1 Ağustos BİM aktüel katalog listesi…

1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası

1 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG


TCL 65 inç 4K HDR Google TV: 29.900 TL

OMIX X6 Cep Telefonu: 5.750 TL

TCL Portatif Klima: 12.990 TL

Fakir Buharlı Ütü: 990 TL

Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 3.750 TL

1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası

Hobby Life Matara 530 ml: 99 TL

Cook Love Ayarlanabilir Büyük Süzgeç: 459 TL

Kitap Şekilli Vazo: 109 TL

Organizer Kahvaltılık: 229 TL

1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası

Paşabahçe Madlen Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı: 269 TL

Paşabahçe Beykoz Çay Bardağı: 249 TL

Cook Love Erişte/Makarna Makinesi: 789 TL

Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm: 169 TL

1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası

Coco Paspas: 199 TL

Lee Erkek Tişört: 269 TL

El Havlusu: 39 TL

Kurulama Bezi: 39 TL

Erkek Şort ve Kadın Kapri: 239 TL

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