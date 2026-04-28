HÜRMÜZ KRİZİ PİYASALARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR Bölgedeki gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirten Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki füzeler durdu ama Hürmüz sorunu hala büyük. Buradaki bütün tıkanıklığı Hürmüz sağlıyor. Dünyanın enerji maliyetlerini artıran bir unsur olarak görülüyor. Hürmüz bir anda açılsa bile bu etki en az 6 ay daha dünya ekonomisi üzerinde devam edecek gibi gözüküyor."

Erdem, piyasalardaki son duruma yönelik, "Gram altın yeniden 6 bin 700 liralara kadar geri çekildi, 7 bin liralara yaklaşmıştı malum. Borsada da satışlar geliyor, dolar tarafında ufak bir yükseliş görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

YATIRIMCIDA "BEKLE-GÖR" STRATEJİSİ Yıl sonu beklentileri de açıklayan Erdem, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Yıl sonuna doğru faiz indirimlerinin olmayacağı yönündeki bir açıklama piyasaları daha çok etkileyecek gibi geliyor. Altınla petrol bir süredir ters orantılı gidiyor. Petrol yükseliyor altın düşüyor, petrol düşüyor altın yükseliyor. O yüzden piyasalardaki bu gerginlikte yatırımcı biraz 'bekle-gör' politikası izliyor."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (28 NİSAN 2026) Öte yandan ABD-İran barış görüşmelerindeki tıkanıklık ve dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 716 lira seviyesine geriledi. Önceki günü yüzde 0,5 düşüşle 6 bin 778 liradan tamamlayan gram altın yüzde 0,9 kayıpla işlem görüyor.

Çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 978 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 1 düşüşle 4 bin 637 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA GÖZLER VERİLERDE Analistler yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD'den gelecek New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ediyor.