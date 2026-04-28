Altın fiyatları neden düşüyor? Faruk Erdem yatırımcıları uyardı: Etkisi en az 6 ay sürecek

ahaber.com.tr - Özel Haber

Petroldeki yükseliş trendi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Piyasalardaki son durumu A Haber ekranlarında değerlendiren Faruk Erdem, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizinin en az 6 ay daha dünya ekonomisini etkileyeceğini belirtti. Gram altın fiyatlarına da değinen Erdem, "Faizler artmadığı sürece altın düşecek" dedi.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve küresel ekonomideki belirsizlikler altın ve petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirerek yatırımcıları kritik süreçlere karşı uyardı.

GRAM ALTINDA "BEKLE-GÖR" DÖNEMİ: MERKEZ BANKALARI PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?
GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Piyasalardaki yön arayışına dikkat çeken Faruk Erdem, merkez bankalarının alacağı kararların belirleyici olacağını söyledi. Savaşın piyasalarda gerginlik oluşturduğunu hatırlatan Erdem, "Şimdi gözler merkez bankalarına çevrildi. Japonya Merkez Bankası sabit tuttu faizi, bizim Merkez Bankamız da geçen hafta sabit tutmuştu. Biz bu sene merkez bankalarının faizleri indireceğini konuşuyorduk, özellikle de Fed'in" dedi.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak kararların önemine işaret eden Erdem, "Yarın ve öbür gün Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı karar önemli. Muhtemelen faiz indirimi olmayacak, sabit tutacaklar gibi geliyor ama önümüzdeki dönem için verecekleri mesajlar piyasaları şu anda etkiliyor" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR

Jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini artırdığını belirten Erdem, petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu şöyle ifade etti:

"Petrol fiyatları hala 100 doların üzerinde seyrediyor. İsrail bombalamaya devam ediyor, masum insanları öldürüyor. 2 bin 500 kişiyi geçmiş, 2 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bütün bunlar piyasalar üzerinde bir gerginliğe yol açıyor. Petrol arttıkça altın fiyatları düşüyor. Petrol arttıkça maliyetler artıyor, bu da aslında enflasyon üzerinde bir baskı oluşturuyor."

Küresel enflasyon riskine de dikkat çeken Erdem, "Enflasyonist baskı piyasalarda faiz üzerinde de bir baskı oluşturuyor. Faizler artmadığı sürece altın düşecek, öyle gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ KRİZİ PİYASALARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Bölgedeki gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirten Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki füzeler durdu ama Hürmüz sorunu hala büyük. Buradaki bütün tıkanıklığı Hürmüz sağlıyor. Dünyanın enerji maliyetlerini artıran bir unsur olarak görülüyor. Hürmüz bir anda açılsa bile bu etki en az 6 ay daha dünya ekonomisi üzerinde devam edecek gibi gözüküyor."

Erdem, piyasalardaki son duruma yönelik, "Gram altın yeniden 6 bin 700 liralara kadar geri çekildi, 7 bin liralara yaklaşmıştı malum. Borsada da satışlar geliyor, dolar tarafında ufak bir yükseliş görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

YATIRIMCIDA "BEKLE-GÖR" STRATEJİSİ

Yıl sonu beklentileri de açıklayan Erdem, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Yıl sonuna doğru faiz indirimlerinin olmayacağı yönündeki bir açıklama piyasaları daha çok etkileyecek gibi geliyor. Altınla petrol bir süredir ters orantılı gidiyor. Petrol yükseliyor altın düşüyor, petrol düşüyor altın yükseliyor. O yüzden piyasalardaki bu gerginlikte yatırımcı biraz 'bekle-gör' politikası izliyor."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (28 NİSAN 2026)

Öte yandan ABD-İran barış görüşmelerindeki tıkanıklık ve dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 716 lira seviyesine geriledi. Önceki günü yüzde 0,5 düşüşle 6 bin 778 liradan tamamlayan gram altın yüzde 0,9 kayıpla işlem görüyor.

Çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 978 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1 düşüşle 4 bin 637 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA GÖZLER VERİLERDE

Analistler yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD'den gelecek New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ediyor.

