Altın fiyatları neden düşüyor? Faruk Erdem yatırımcıları uyardı: Etkisi en az 6 ay sürecek
Petroldeki yükseliş trendi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Piyasalardaki son durumu A Haber ekranlarında değerlendiren Faruk Erdem, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizinin en az 6 ay daha dünya ekonomisini etkileyeceğini belirtti. Gram altın fiyatlarına da değinen Erdem, "Faizler artmadığı sürece altın düşecek" dedi.
Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve küresel ekonomideki belirsizlikler altın ve petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirerek yatırımcıları kritik süreçlere karşı uyardı.
GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
Piyasalardaki yön arayışına dikkat çeken Faruk Erdem, merkez bankalarının alacağı kararların belirleyici olacağını söyledi. Savaşın piyasalarda gerginlik oluşturduğunu hatırlatan Erdem, "Şimdi gözler merkez bankalarına çevrildi. Japonya Merkez Bankası sabit tuttu faizi, bizim Merkez Bankamız da geçen hafta sabit tutmuştu. Biz bu sene merkez bankalarının faizleri indireceğini konuşuyorduk, özellikle de Fed'in" dedi.
Önümüzdeki günlerde açıklanacak kararların önemine işaret eden Erdem, "Yarın ve öbür gün Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı karar önemli. Muhtemelen faiz indirimi olmayacak, sabit tutacaklar gibi geliyor ama önümüzdeki dönem için verecekleri mesajlar piyasaları şu anda etkiliyor" ifadelerini kullandı.
PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR
Jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini artırdığını belirten Erdem, petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu şöyle ifade etti:
"Petrol fiyatları hala 100 doların üzerinde seyrediyor. İsrail bombalamaya devam ediyor, masum insanları öldürüyor. 2 bin 500 kişiyi geçmiş, 2 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bütün bunlar piyasalar üzerinde bir gerginliğe yol açıyor. Petrol arttıkça altın fiyatları düşüyor. Petrol arttıkça maliyetler artıyor, bu da aslında enflasyon üzerinde bir baskı oluşturuyor."
Küresel enflasyon riskine de dikkat çeken Erdem, "Enflasyonist baskı piyasalarda faiz üzerinde de bir baskı oluşturuyor. Faizler artmadığı sürece altın düşecek, öyle gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.