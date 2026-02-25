CANLI YAYIN
Altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

25 Şubat Çarşamba günü canlı yayında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, ABD-İran hattında beklenen açıklamaların altın ve gümüş fiyatlarında sert bir kırılmaya yol açabileceğini belirterek yatırımcıları yarına dikkat kesilmeye çağırdı. Ons altında 4.850–5.400 dolar bandına işaret eden Memiş, gram altının yurt dışı piyasalarda 7.500 lira seviyesinde bulunduğunu, gümüşte ise 90 dolar direncinin kritik eşik olduğunu söyledi.

Finans Analisti İslam Memiş, 25 Şubat Çarşamba günü katıldığı canlı yayında altın ve gümüş piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Küresel piyasalarda süren dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, özellikle ABD-İran hattındaki gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

DEĞERLİ METALLERDE SERT DALGALANMA

Altın ve gümüş tarafında oynaklığın sürdüğünü belirten Memiş, piyasaların kritik bir eşikte bulunduğunu söyledi. Sürecin belirsizlikle ilerlediğini ifade eden Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

İSLAM MEMİŞ'TEN 5400 DOLAR UYARISI! İPLER YARIN KOPACAK

"Yine sert dalgalanmalar devam ediyor, değerli metaller tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında. Gözlerimiz perşembe gününde Amerika-İran geriliminde nasıl bir sonuç çıkacak, nasıl bir açıklama gelecek? Burayı yakından takip etmeye devam ediyoruz."

Altın fiyatlarının belirli direnç seviyelerini test ettiğini ancak kalıcı olamadığını dile getiren Memiş, mevcut fiyatlamanın geniş bir bant içinde seyrettiğini söyledi:

"Şu anda 5188 dolar seviyesinde. Kabaca 4850-5250 dolar aralığında gelip giden bir fiyatlama içinde. Gelen haber akışları trendi biraz daha belli bir şekilde kendine bağlayacaktır."

GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK

Gram altın fiyatına da değinen Memiş, yurt dışı piyasalarda fiziki altının 7.500 lira seviyesinde olduğunu belirtti. Yarınki gelişmelerin yön tayin edeceğini vurgulayan Memiş, olası senaryoları şöyle anlattı:

"Yarınki haber akışına göre bir kırılma bekliyoruz. Ya anlaşma haberi gelecek, tekrar 4850 dolar seviyesine kadar bir gerileme göreceğiz ya da burada uzatılan bir süreç göreceğiz. Bu sefer de 5400 dolar seviyesine yükselen bir ons altın göreceğiz. Yarınki görüşme bu bağlamda önemli."

Piyasaların tamamının aynı noktaya odaklandığını belirten Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı:

"Kesinlikle. Bütün piyasalar aslında yarına odaklandı. Hem değerli metaller, hem küresel borsalar, hem tahvil faizleri. Yarınki gelen haber akışları ile birlikte bir kırılma mutlaka olacak."

Geçtiğimiz hafta Cenevre'deki temasların ardından kısa süreli bir düşüş yaşandığını ancak piyasanın bu habere güçlü bir şekilde inanmadığını hatırlatan Memiş, belirsizliğin sürdüğünü ifade etti:

"Geçen haftaya baktığımız zaman Cenevre görüşmesinden bir anlaşma haberi geldi diye bir düşüş görmüştük ama piyasalar çok inanmadı bu haber akışına. Tekrar bir yükseliş gördük. Bu sefer de nasıl bir cevap gelecek, nasıl bir kesin bir cümle kullanacaklar, orada belirsizlik devam ediyor."

GÜMÜŞTE PERFORMANS ALTINI GERİDE BIRAKTI

Gümüş piyasasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Memiş, son dönemde gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini söyledi.

"Altın gümüş rasyosu 60 seviyesinin altına tekrar geriledi, yani 57 seviyesine kadar geriledi. Haliyle bugün yüzde 4 civarında gümüşün performansı altına kıyasla daha iyi."

Gümüşün ons fiyatının 91 dolar seviyesinde bulunduğunu, gram fiyatının ise 128 lira olduğunu aktaran Memiş, teknik açıdan kritik bir eşikte olunduğunu kaydetti:

"Altın gümüş rasyosu gerilediği için özellikle gümüş altına kıyasla daha pahalı kaldı. Burada 90 dolar direnci kırılacak mı, kalıcı olacak mı? Burayı yakından takip etmeye devam ediyoruz."

