Altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak
25 Şubat Çarşamba günü canlı yayında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, ABD-İran hattında beklenen açıklamaların altın ve gümüş fiyatlarında sert bir kırılmaya yol açabileceğini belirterek yatırımcıları yarına dikkat kesilmeye çağırdı. Ons altında 4.850–5.400 dolar bandına işaret eden Memiş, gram altının yurt dışı piyasalarda 7.500 lira seviyesinde bulunduğunu, gümüşte ise 90 dolar direncinin kritik eşik olduğunu söyledi.
Finans Analisti İslam Memiş, 25 Şubat Çarşamba günü katıldığı canlı yayında altın ve gümüş piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Küresel piyasalarda süren dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, özellikle ABD-İran hattındaki gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
DEĞERLİ METALLERDE SERT DALGALANMA
Altın ve gümüş tarafında oynaklığın sürdüğünü belirten Memiş, piyasaların kritik bir eşikte bulunduğunu söyledi. Sürecin belirsizlikle ilerlediğini ifade eden Memiş, şu değerlendirmede bulundu:
"Yine sert dalgalanmalar devam ediyor, değerli metaller tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında. Gözlerimiz perşembe gününde Amerika-İran geriliminde nasıl bir sonuç çıkacak, nasıl bir açıklama gelecek? Burayı yakından takip etmeye devam ediyoruz."
Altın fiyatlarının belirli direnç seviyelerini test ettiğini ancak kalıcı olamadığını dile getiren Memiş, mevcut fiyatlamanın geniş bir bant içinde seyrettiğini söyledi:
"Şu anda 5188 dolar seviyesinde. Kabaca 4850-5250 dolar aralığında gelip giden bir fiyatlama içinde. Gelen haber akışları trendi biraz daha belli bir şekilde kendine bağlayacaktır."
GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK
Gram altın fiyatına da değinen Memiş, yurt dışı piyasalarda fiziki altının 7.500 lira seviyesinde olduğunu belirtti. Yarınki gelişmelerin yön tayin edeceğini vurgulayan Memiş, olası senaryoları şöyle anlattı:
"Yarınki haber akışına göre bir kırılma bekliyoruz. Ya anlaşma haberi gelecek, tekrar 4850 dolar seviyesine kadar bir gerileme göreceğiz ya da burada uzatılan bir süreç göreceğiz. Bu sefer de 5400 dolar seviyesine yükselen bir ons altın göreceğiz. Yarınki görüşme bu bağlamda önemli."
Piyasaların tamamının aynı noktaya odaklandığını belirten Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı:
"Kesinlikle. Bütün piyasalar aslında yarına odaklandı. Hem değerli metaller, hem küresel borsalar, hem tahvil faizleri. Yarınki gelen haber akışları ile birlikte bir kırılma mutlaka olacak."