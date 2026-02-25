Geçtiğimiz hafta Cenevre'deki temasların ardından kısa süreli bir düşüş yaşandığını ancak piyasanın bu habere güçlü bir şekilde inanmadığını hatırlatan Memiş, belirsizliğin sürdüğünü ifade etti:

"Geçen haftaya baktığımız zaman Cenevre görüşmesinden bir anlaşma haberi geldi diye bir düşüş görmüştük ama piyasalar çok inanmadı bu haber akışına. Tekrar bir yükseliş gördük. Bu sefer de nasıl bir cevap gelecek, nasıl bir kesin bir cümle kullanacaklar, orada belirsizlik devam ediyor."