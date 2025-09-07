Viral Galeri Viral Liste Altın alırken dikkat! Kalpazanlar altının ayarıyla oynuyor I Sahte altın nasıl anlaşılır?

Yatırımcının güvenli limanı altında dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Altın alırken dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, sahtekarların akıl almaz yöntemlerle sahtelerini üretip piyasaya soktuğunu belirtti. Ev almak için altınlarını bozdurmaya giden kadın hayatının şokunu yaşadı. 22 ayar olması gereken altını 14 ayar çıktı. Peki altın alırken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Altının sahte olduğunu anlamak mümkün mü? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 07.09.2025 04:50 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 06:04
Kimi altınlarını bozdurup ev alıyor kimi ise araba. Çünkü altın yatırımların en güvenli limanı olarak görülüyor. Ancak altın alırken dikkat etmelisiniz çünkü dolandırılabilirsiniz. Ev almak için altınlarını kuyumcuya bozdurmaya giden kadın hayatının şokunu yaşadı.

TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Görüntüde iki altın da aynı ama gerçek göründüğü gibi değil. Aradaki farkı anlamak neredeyse imkansız ancak işin uzmanı olmadığınız sürece. Peki düşük ayar altın tuzağına düşmemek için neye dikkat etmek gerekiyor?

KALPAZANLAR ALTININ AYARIYLA OYNUYOR
Bir müşterinin ev almak için altını bozdurmaya geldiğini belirten uzman isim, bir tanesinin görüntüsünden ve baskısından şüphelendiklerini belirterek, "Gönderdiğimizde ayarı düşük çıktı. Biz bunu almayacağız" dedi.

MERDİVEN ALTI KUYUMCULARA DİKKAT!

Yeni açılan ve merdiven altı kuyumculuk yapanlara karşı uyaran uzman isim, "Öncelikle eski bir esnaf olduğuna bakmak lazım. Bazıları yeni açıyor. Merdiven altı çeyrekler, yarımlar, gramlar satılıyor. Duyuyoruz üzülüyoruz.

Baktığım zaman dedim bu 22 ayar yapması lazımken merdiven altı 21 ayar 20 ayar 18 ayara kadar. Şimdi renk hiç önemli değil. Yaldız yaparsın. Bakın normalde dışarıdan baktığınız zaman 22 ayar gibi gözüküyor ya aslında bu 14 ayar" dedi.

