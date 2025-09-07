Altın alırken dikkat! Kalpazanlar altının ayarıyla oynuyor I Sahte altın nasıl anlaşılır?

Kimi altınlarını bozdurup ev alıyor kimi ise araba. Çünkü altın yatırımların en güvenli limanı olarak görülüyor. Ancak altın alırken dikkat etmelisiniz çünkü dolandırılabilirsiniz. Ev almak için altınlarını kuyumcuya bozdurmaya giden kadın hayatının şokunu yaşadı.