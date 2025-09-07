Altın alırken dikkat! Kalpazanlar altının ayarıyla oynuyor I Sahte altın nasıl anlaşılır?
Yatırımcının güvenli limanı altında dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Altın alırken dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, sahtekarların akıl almaz yöntemlerle sahtelerini üretip piyasaya soktuğunu belirtti. Ev almak için altınlarını bozdurmaya giden kadın hayatının şokunu yaşadı. 22 ayar olması gereken altını 14 ayar çıktı. Peki altın alırken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Altının sahte olduğunu anlamak mümkün mü? İşte yanıtı…
