Altın 46 yılın en yüksek seviyesini gördü! Altın 2026’da ne olacak, alım satım için doğru zaman mı? İslam Memiş A Haber'de uyardı
Altın piyasasında tarihi bir dönem yaşanıyor! Altında yükseliş hız kesmiyor. 46 yıl sonra 1979'dan bu yana ilk kez yeni rekorlar kırıldı. Gram altın 5.000 TL'yi aşarken sahtecilik üçe katlandı. Peki 2026 yılında altın ne kadar olacak? Alım satım için doğru zaman mı? Finans analisti İslam Memiş altın ile ilgili değerlendirmeleri A Haber canlı yayınında paylaştı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.09.2025 12:19