Altın 46 yılın en yüksek seviyesini gördü! Altın 2026’da ne olacak, alım satım için doğru zaman mı? İslam Memiş A Haber’de uyardı

Finans analisti, "Yine gram altın tarafında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri, en rekor seviyeleri gelmeye devam ediyor" dedi. Açıklamanı devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şu an Kapalı Çarşı piyasasında fiziki altın 5.164 lira seviyesinde. Yine 5.000 lira seviyesi üzerinde böyle yerleştiği gibi bir izlenim veriyor. Tabii zaman zaman kâr satışları, düzeltme hareketleri falan olacaktır ama vatandaşlarımızın genelde ana trende odaklanması lazım. Yani yükseliş yönlü beklentimiz yine 2026 yılında 6.350, 6.500'lü rakamlar var ve uzun vadeye yine odaklanmaya devam ediyoruz. O yüzden düşüşleri teknik olarak düzeltmeleri de birer alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. "