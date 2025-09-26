Viral Galeri Viral Liste Altın 46 yılın en yüksek seviyesini gördü! Altın 2026’da ne olacak, alım satım için doğru zaman mı? İslam Memiş A Haber'de uyardı

Altın piyasasında tarihi bir dönem yaşanıyor! Altında yükseliş hız kesmiyor. 46 yıl sonra 1979'dan bu yana ilk kez yeni rekorlar kırıldı. Gram altın 5.000 TL'yi aşarken sahtecilik üçe katlandı. Peki 2026 yılında altın ne kadar olacak? Alım satım için doğru zaman mı? Finans analisti İslam Memiş altın ile ilgili değerlendirmeleri A Haber canlı yayınında paylaştı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.09.2025 12:19
Altın fiyatları dünya genelinde yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Son 46 yılın en büyük yükselişini yaşayan altın, tarihi bir rekor kırarak adeta yatırımcılarına güven tazeledi. A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, altındaki son gelişmeleri değerlendirirken sahteciliğe karşı vatandaşları uyardı. İşte altın ile ilgili yapılan o açıklamalar….

ALTINDA 46 YILIN ZİRVESİ

1979'dan sonra ilk kez bu kadar güçlü bir yükseliş sergileyen ons altın, 3.790 dolara kadar çıkarak tarihi seviyelere ulaştı. Memiş, 2026 yılında 4.250 dolar seviyesinin aşılabileceğini belirtti. Merkez bankalarının faiz indirimleri ve küresel belirsizliklerin altının yükselişini destekleyen en önemli faktörler arasında olduğunun altını çizdi.

ALTINDA 46 YIL SONRA BİR İLK!
Finans analisti, "Yine gram altın tarafında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri, en rekor seviyeleri gelmeye devam ediyor" dedi. Açıklamanı devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şu an Kapalı Çarşı piyasasında fiziki altın 5.164 lira seviyesinde. Yine 5.000 lira seviyesi üzerinde böyle yerleştiği gibi bir izlenim veriyor. Tabii zaman zaman kâr satışları, düzeltme hareketleri falan olacaktır ama vatandaşlarımızın genelde ana trende odaklanması lazım. Yani yükseliş yönlü beklentimiz yine 2026 yılında 6.350, 6.500'lü rakamlar var ve uzun vadeye yine odaklanmaya devam ediyoruz. O yüzden düşüşleri teknik olarak düzeltmeleri de birer alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. "

ALIM SATIM İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

"Karşımızda iki tür yatırımcı var. Elinde altın bulunduranlar, alım için fırsat kollayanlar. Yine düşüşleri, teknik düzeltmeler ara ara mutlaka gelecektir. Bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Ancak elinde altın bulunduran vatandaşın nakite ihtiyacı yoksa yine beklemeye devam etmesi lazım. Ons altın ve gram altında yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Artık 2026 yılına hazırlık yapmakta fayda var."

"NAKİT İHTİYACINIZ YOKSA BEKLEYİN"

Altın tarafında yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, nakit ihtiyacı olmayanların beklemesini söyledi. Finans analisti, ABD Merkez Bankası FED'in yıl sonuna kadar yeni bir faiz indirimi yapabileceğini, 2026'da ise en az beş faiz indiriminin gündeme gelebileceğini vurguladı.

