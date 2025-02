MSÜ Puan Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar için puan hesaplama süreci, belirli kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Her adayın doğru ve yanlış cevap sayıları her alt test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayın her testte verdiği doğru cevap sayısından, yanlış cevaplarının dörtte biri çıkarılarak ham puanı belirlenecek. Adayların ham puanları, sınava giren tüm adayların sonuçlarıyla kıyaslanarak ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanacak. Bu verilere göre, adayların standart puanları oluşturulacak.